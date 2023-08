Gaasimüüjad: näeme terendamas maagaasi hinnatõusu

Kui veel juulis rääkisid Eesti maagaasimüüjad, et gaasi hind on langemas ja langeb veelgi, siis nüüd on nii Alexela kui ka Eesti Gaas sügise ja talve osas seisukohal, et gaasi hind tõuseb. Eelmise sügise gaasihinna tippudeni aga tänavu ei jõuta.