Haljala kiriku seina renoveerimisel tulid välja ajaloolised nišid

Haljala kiriku läänepoolsel välisseinal asuvad kolm kõrvuti nišši müüriti tõenäoliselt kinni 16. sajandil toimunud reformatsiooni käigus. Varem pole Eesti kirikutel sellist lahendust leitud.

"Kiriku torn on ehitatud katoliku aja lõpus, 15. sajandi viimasel veerandil ja seal võisid olla pühakute kujud, aga milliste pühakute omad, seda me ei tea," ütles Haljala koguduse õpetaja Urmas Karileet.

"See avastus oli väga suur üllatus. Mitusada aastat on need olnud kinnimüüritud krohvi all. Aga nagu öeldakse, pole halba ilma heata. Kuna krohv oli nii halvas seisus, hakkas välja paistma, et seal all olid sellised kolmnurksed nišikatused ning andsime restaureerijale ülesande neid uurida," lisas ta.

Selle kohta, et praegu ehitustellingute varjus asuvates niššides midagi eksponeeriti, annavad kinnitust seinaorvadest leitud puutükid.

"Vanasti polnud tüübleid, mille külge asju kinnitada, ja kasutati puitklotse ja neid ainult ühel eesmärgil – et midagi kinnitada. See on tõestus selle kohta, et seal mingisugused asjad sees olid. Mis need täpselt olid, seda keegi ei tea, see on uurimise küsimus," ütles OMA Fassaad OÜ projektijuht Martin Kärner.

Haljala kirik on üllatusi pakkunud varemgi. Näiteks selgus põranda vahetamisel, et kiriku all asuvad vana kivikiriku müürid.

"See on andnud uurimismaterjali juba aastakümneid. Juba 1950. aastatel, kui Villem Raam käis siin uurimas ja kratsis kukalt igasuguste lahenduste ja avastuste peale. Ja nii on see siiamaani ning heas mõttes ei paista need lõppevat. See on alati hästi tore, et jääb midagi ka järgmistele põlvedele avastamiseks," ütles muinsuskaitseameti Lääne-Virumaa nõunik Mirjam Abel.

Järgmisel aastal lõppevad Haljala kiriku sisemised ja välimised renoveerimistööd lähevad maksma üle 1,1 miljoni euro.