Kolmapäev toob 30-kraadise sooja, aga ka hoovihmad

Kolmapäeva öösel on vahelduv pilvisus ning sajuvöönd koos äikesega liigub saartelt üle Eesti kirdesse. Äikese ajal on kohati sadu tugev ja võimalik on ka rahe. Puhub kagu- ja lõunatuul 4 kuni 9, rannikul puhanguti kuni 14 meetrit sekundis ning äikese ajal võib olla tugevamaid tuulepuhanguid. Õhutemperatuur jääb 15 ja 19 kraadi vahele.

Hommikul sajab kohati hoovihma. Suurem sajuvõimalus on saartel ja Eesti idaservas. Mandri sisealadel on aga taevas selgem. Tuul puhub lõunakaarest 3 kuni 8, Virumaal ja Peipsi ääres puhanguti 13 meetrit sekundis. Termomeetrinäit tõuseb kõikjal 20 kraadi ümbrusesse.

Päev tuleb suurelt jaolt päikeseline, kuid kohati sajab endiselt hoovihma ning pärastlõunal on ka äikeseoht. Tuul on lõunast ja kagust, päeva jooksul pöördub aga edelasse ja läände, puhudes 4 kuni 9, puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Sooja on rannikualadel kuni 25 kraadi, mandril tõuseb temperatuur aga kuni 32 kraadini.

Õhtul jagub mitmele poole taas vihmahooge ning kohati ka äikest. Puhub läänekaare tuul 2 kuni 9 meetrit sekundis ning õhutemperatuur oluliselt ei jahtu. Väljas on ka hilistel tundidel veel 20 kuni 30 kraadi sooja.

Ka nädala lõpp tuleb suviselt soe, kuid võrreldes nädala algusega on vihmapilvi rohkem liikvel – neljapäeval pigem Ida-Eestis, reedel Lõuna-Eestis, nädalavahetusel aga juba üle Eesti. Päevane õhusoe jääb 19 ning 28 kraadi vahele ja tuul on mõõdukas.