WSJ: terasehiiglaste ühinemine võib raputada USA tööstussektorit

Ajaleht The Wall Street Journal kirjutab, et USA terasehiiglane Cleveland-Cliffs tahab osta konkureerivat firmat United States Steel. Tööstuse konsolideerimine võimaldab terasetöösturitel tõsta hinda ning võimalik hinnaralli kujutab USA tööstusele tõsist väljakutset.

USA-s on terasetootmine koondunud nelja suure firma kätte. Need on Cleveland-Cliffs, United States Steel, Nucor ja Steel Dynamics. Cleveland-Cliffs on suurim lehtterase tootja, vahendas The Wall Street Journal.

Cleveland-Cliffs tahab nüüd osta United States Steeli (US Steel). Analüütikute sõnul on US Steeli aktsia suhteliselt madalal tasemel, kuid firmal on suur tootmisvõimsus. USA uuendab aga transpordi- ja energiataristut ning järgmistel aastatel võib nõudlus terase järele suureneda.

"Meil juba on väga kontsentreeritud teraseturg. Raske on konkureerida väljaspool USA-d asuvate ettevõtetega, kellel on juurdepääs palju madalama hinnaga terasele," ütles Indiana osariigis tegutseva tööstusfirma B. Walter & Co juht Scott Buehrer.

Cleveland-Cliffs tahab osta Pittsburghis asuvat terasefirmat seitsme miljardi dollari eest. United States Steeli omandamine muudaks Cleveland-Cliffsi Põhja-Ameerika suurimaks terasefirmaks, mille aastane toodang küündiks 26 miljoni tonnini. Cleveland-Cliffs annaks siis enam kui 50 protsenti USA-s tarbitavast lehtterasest.

United States Steel ja Cleveland-Cliffs on praegu ainsad rauamaagi tarnijad USA-s. Cleveland-Cliffs oli varem ainult kaevandusfirma. Tehingu järel oleks Cleveland-Cliffs ka ainus USA terasefirma, mis suudaks toota terast elektrisõidukite mootorite jaoks.

Cleveland-Cliffsi juht Lourenco Goncalve ütles, et US Steeli ost võimaldaks luua kaasaegsema terasetarnija.

United States Steel teatas, et lükkas Cleveland-Cliffsi esimese pakkumise tagasi. US Steel teatas, et kaalub ka teisi pakkumisi. United States Steeli tahab osta ka Pittsburghi läheduses tegutsev tööstusfirma Esmark.