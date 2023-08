Turistide seas hinnatud Kreekas süveneb tervishoiutöötajate nappus

Kreeka saared kannatavad tervishoiutöötajate kroonilise puuduse all. Suvel räsivad riiki veel ka maastikupõlengud. Mõnel Egeuse mere saarel pole alalisi üldarste. Paljudel Küklaadide ja Dodekaneeside saartel on ööpäevaringselt saadaval ainult üks kiirabiauto. Sarnane probleem on ka Mandri-Kreekas. Ateenas on umbes 50 kiirabiautot, vaja on aga 90 autot, vahendas Politico.

Kreekas on mitmed inimesed surnud kiirabi hilinemise tõttu.

Juunis suri Kosi saarel 63-aastane naine, samal ajal oli saare ainus kiirabiauto hõivatud ja tegeles teise hädaolukorraga. Saarel elab alaliselt ligi 40 000 inimest. Saar võõrustab suvel rohkem kui miljonit turisti. Hiljuti suri Ateena eeslinnas kaheksandat kuud rase 19-aastane naine, ta oli oodanud kiirabi ligi viis tundi. Ka tema sündimata laps suri.

Elukalliduse tõusu tõttu ei taha meditsiinitöötajad Egeuse mere saartele tööle minna. See suurendab kohapealsete meditsiinitöötajate koormust veelgi.

"Oleme saatnud saartele töötajaid mujalt riigist, et katta hooajalisi vajadusi. Meie töötajad saavad seetõttu suvel vähem puhata," ütles Kreeka kiirabiteenistuse (EKAV) juht Giorgos Mathiopoulos.

Valitsus saadab nüüd saartele tuletõrjujaid ja sõjaväelasi, et aidata nii kohalikel võimudel tulla toime tervishoiutöötajate puudusega. EKAV leiab, et väljaõppeta personal ei suuda probleemi lahendada. Valitsus väidab aga, et tahab nii turismihooajal päästa elusid.

Kreeka peaminister Kyriakos Mitsotakis valiti 25. juunil tagasi ametisse. Ta lubas valimiskampaanias, et hakkab Kreeka tervishoiusüsteemi reformima. Mitsotakis lubas juurde palgata 10 000 tervishoiutöötajat. Kriitikud leiavad, et selle käigus suudetakse asendada ainult pensionile läinud meedikuid. Viimase kahe aasta jooksul lahkus ametist 10 000 tervishoiutöötajat. 2023. aastal paneb eeldatavasti ameti maha veel viis tuhat töötajat.

Juunis avaldas Kosil meelt saare ainukene südamearst. Ta oli töötanud 28 päeva järjest.

"Sellised asjad ei tohi juhtuda tsiviliseeritud maailmas. Vaja on püsivaid lahendusi," ütles Kosi linnapea Theodosis Nikitaras.