Uus Ühtsus esitab Läti uueks peaministriks Silina

Läti erakonna Uus Ühtsus (Jaunā Vienotība) juhatus ja fraktsioon toetasid praeguse sotsiaalministri Evika Silina esitamist peaministrikandidaadiks, edastas uudisteagentuur LETA kolmapäeval.

Uue peaministri esitamist toetasid õhtul ka erakonna Uus Ühtsus volikogu ja erakonna, vahendas Läti rahvusringhääling LSM.

Läti põhiseaduse kohaselt nimetab president peaministri kandidaadi pärast poliitikutega konsulteerimist.

Praegune Läti peaminister Arturs Krišjānis Karinš (samuti erakonnast Uus Ühtsus) teatas esmaspäeval, et astub peaministri kohalt tagasi ja enam sellele kohale ei kandideeri. Karinš esitab neljapäeval president Edgars Rinkevičsile dokumendi valitsuse tagasiastumise kohta.

Evika Silinal on omandanud õigushariduse Läti ülikoolis. Hiljem on ta on õppinud ka põhiseadusõigust ning Euroopa õigust Riia õigusülikoolis. Silina on varem töötanud advokaadina ning tuli Läti poliitikasse ühes Zatleri Reformierakonnaga kuid hiljem liitus erakonnaga Ühtsus, millest sai hiljem Uus Ühtsus.