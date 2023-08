Wagner registreeris end Valgevenes haridusliku organisatsioonina

Wagneri grupeering registreeriti Valgevenes haridusliku organisatsioonina. Varem on Mogilevi oblastis registreeritud ettevõte Concord Management and Consulting, mis kuulub samanimelisele Vene ettevõttele.

Endine Vene palgasõdurite grupeering Wagner registreeriti Valgevenes haridusliku organisatsioonina, kirjutas Vene opositsiooniline väljaanne Meduza Valgevene allikatele tuginedes.

Wagner registreeriti Osipoviši piirkonda Tseli külla 4. augustil. Samas paikneb ka teadaolev Wagneri palgasõdurite grupeeringu laager, kuhu Wagneri võitlejad suundusid peale ebaõnnestunud mässu sel suvel.

Registri andmetel on Wagneri grupi ainus ja üks tegevusvaldkond haridus.

Registris kuuluvad selle kategooria alla alakategooriatena näiteks koolituste korraldamine, võõrkeelte õpe, arvutiõpe, ellujäämiskursused, religioosse hariduse andmine, oraatorlike oskuste arendamine ja kiirlugemine.

Juuli teises pooles ilmnes, et Mogilevi oblastis on registreeritud ettevõte Concord Management and Consulting. Selle ettevõtte peamiseks tegevusvaldkonnaks oli märgitud kinnisvara. Selle ettevõtte omanikuks on omakorda samanimeline Vene ettevõte, mille juht on Jevgeni Prigožin.