ERR Lätis: uus president on toonud esile paljud riigi valupunktid

Ajal, mil arenes Läti valitsuskriis ja paljud ametnikud puhkasid, jõudis uus president Edgars Rinkevićs nende eest palju tööd ära teha. Nii aktiivset probleemide esiletoomist ja rahva murede kuulamist näha on üsna tavatu. Seda enam, et Rinkevićsi puhul on pigem enam hinnatud tema tugevat välispoliitika-tausta.

Läti president on käinud päästekomandodes ja politseis ning küsis riigiprokurörilt, kuidas lahendatakse ühiskonna õiglustunnet riivanud juhtumeid. Samuti nõudis uus riigipea elektritariifide järsu tõusu ümbervaatamist.

"Avalike teenuste reguleerimise komisjoni liikmed täidavad vaid üht ülesannet ja teenivad monopole. Kuid rahva huvid on nad unustanud. Ja olgu see komisjon kuitahes sõltumatu, kui seal hakatakse tegema vastuvõetamatuid otsuseid, siis tuleb need ümber vaadata. Ootan tegusid! Vastasel juhul ei näe ma üldse põhjust, miks peaksime sellist kontorit üleval pidama," rääkis Rinkevićs.

Läti-Valgevene piiril käies tuletas Rinkevićs meelde, et piiriehitusega seotud kriminaalasjad ei tohiks piiri väljaehitamisele kuidagi pidurit tõmmata ja illegaalse migratsiooni organisaatorite karistused on liiga leebed. Seda enam, et viimasel ööpäeval tõkestati ligi 100 inimese ebaseaduslik piiriületus ning Läti piirivalve koondab kasvanud hübriidrünnakuohu tõttu sinna suuremaid jõude enda seast ning palub appi ka kaitseväge ja politseid.

"Me kontrollime väga palju, me teeme põhjalikku järelevalvet. Kõik muudkui kontrollivad, aga tegijad peavad kuidagi ise hakkama saama. Piiri ehitamine on peatunud, seal on uurimine uurimise otsa. Minu asi pole öelda, on see kõik põhjendatud või mitte. Tõenäoliselt on mingi paragrahvi, punkti või koma vastu eksitud. Kuid see kõik on meid tänaseks viinud olukorda, kus inimesed kolm korda mõtlevad ja seejärel kolm korda ümber mõtlevad," rääkis Rinkevićs.

President jõudis ka Läti ajaloo ühes suuremas tormis kannatada saanud Dobele kandi inimesi lohutama ja näitama, kuidas riigis kriisiolukorras tegelikult kriisijuhtimine toimib.

Edgars Rinkevićs on jõudnud ka liivi keele uurimist ja säilitamist toetama ning lubab külastada kõiki omavalitsusi. Rinkevićs oskab kõrgetelt võimukandjatelt küsida asju nii, nagu tavakodanik seda teeks. Ja Läti president saab algatada ka seaduseelnõusid.