Nädal jätkub südasuvise soojaga

Neljapäeva öösel on muutliku pilvisusega ilm ja mitmel pool sajab hoovihma, on äikeseoht. Vastu hommikut pilvkate hõreneb ja sajuvõimalus väheneb. Paiguti tekib udu. Puhub muutliku suunaga tuul, Lääne-Eestis läänekaare tuul 2 kuni 8 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 13 kuni 18, Kagu-Eestis kuni 21 kraadi.

Hommikul on nii selget taevast kui ka pilverünki. Hoovihma võimalus on põhiliselt Virumaal. Läänekaare tuul on sisemaal nõrk, rannikul mõõdukas. Õhutemperatuur on 15 kuni 18, Peipsi ääres ja Lõuna-Eestis kuni 22 kraadi.

Päeval on laialdaselt päikesepaisteline ilm. Kohati on tihedamaid pilvi, millest ida pool võib üksikuid vihmahooge tulla. Puhub valdavalt lääne- ja loodetuul 3 kuni 8, põhjarannikul puhanguti kuni 11 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 22 kuni 28, rannikul paiguti kuni 19 kraadi.

Õhtu on kas selge või õhukese pilvekihiga ja sajuta. Puhub loodetuul 3 kuni 9 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on rannikul kuni 19, sisemaal kuni 24 kraadi.

Reede on sajuta ja üsna selge taevaga. Vaid õhtul võib lõunapiirile ja Sõrve mõni hoogsajupilv jõuda. Laupäeval kandub madalrõhuala serva mööda vihmapilvi Eesti lääneossa ning ka üle lõunapiiri. Pühapäeval on viimastel andmetel üksikuid vihmahooge kuni õhtuni ja siis võib sadu laieneda ja ka Tallinna jõuda.

Õhutemperatuur on mõnusalt suvine. Öised miinimumid langevad veidi alla 15 kraadi piiri, päevasoe kerkib 22 kuni 25 kraadini, tuulele avatud rannikul jääb pisut alla 20 piiri.