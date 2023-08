USA võlakirjade tootlus saavutas kõrgeima taseme alates 2008. aastast

Ajaleht The Wall Street Journal kirjutab, et USA 10-aastaste võlakirjade tootlus saavutas viimase 15 aasta kõrgeima taseme. USA tähtsamad aktsiaturud liikusid kolmapäeval miinusesse.

USA 10-aastaste võlakirjade tootlus on kogu riigi laenukulude võrdlusalus. Kolmapäeval tõusis see 4,258 protsendini. Viimati oli see nii kõrgel tasemel 2008. aasta juunis. Investorid muretsevad nüüd tootluse tõusu pärast, sest varasemad tõusud on tihti raputanud ka turgusid, vahendas The Wall Street Journal.

Wall Streeti tähtsamad aktsiaturud liikusid miinusesse. Tööstusindeks Dow Jones langes 0,5 protsenti ja lõpetas päeva 34 765,74 punkti tasemel. S&P 500 langes 0,8 protsenti ja jäi pidama 4404,33 punkti juures. Tehnoloogiaindeks Nasdaq langes 1,2 protsendi jagu ja sulgus 13 474,63 punkti tasemel.

10-aastaste võlakirjade tootlus on tõusnud juba mitu nädalat. Hiljuti teatas USA rahandusministeerium, et peab eelarve puudujäägi tõttu laenama oodatust rohkem raha. Seetõttu ostavad investorid kokku üha rohkem võlakirjasid.

Kõrgem võlakirja tootlus mõjutab turgusid ja riigi majandust. Investorid eelistavad siis vähem riskantsemaid varasid.

Pärast pandeemiat on muutunud ka lääneriikide majanduse dünaamika. Varem kasvas majandus aeglaselt, intressimäärad olid madalal tasemel ja inflatsioon oli kontrolli all. Nüüd teevad keskpangad inflatsiooni ohjeldamiseks kõvasti tööd, intressimäärad on viimaste aastakümnete kõrgeimal tasemel.

"Me elame nüüd teises maailmas," ütles finantsfirma Lord Abbett portfellihaldur Leah Traub.

Föderaalreservi eesmärgiks on hoida inflatsiooni kahe protsendi lähedal. Seetõttu ei taha föderaalreserv langetada intressimäärasid isegi siis, kui kõrgemad laenukulud hakkavad ohustama majanduskasvu.