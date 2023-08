Jaapan, USA ja Lõuna-Korea süvendavad Hiina ohu tõttu sõjalisi sidemeid

Ajaleht Financial Times kirjutab, et USA, Jaapan ja Lõuna-Korea seavad sisse liidrite tasemel oleva kiirliini ja hakkavad korraldama iga-aastaseid sõjalisi õppusi. Tegemist saab olema kolmepoolse kokkuleppega, mis aitab USA-l ja tema Aasia liitlastel suurendada heidutust Hiina vastu

Valge Maja kõrge ametniku Kurt Campbelli sõnul teatab president Joe Biden kolmepoolsest koostööst reedel. Biden kohtub USA presidendi Marylandi residentsis Jaapani peaministri Fumio Kishida ja Lõuna-Korea presidendi Yoon Suk Yeoliga, vahendas Financial Times.

"Investeerime tehnoloogiasse, et luua kolmepoolne kiirliin, et juhid ja teised nende valitsuste liikmed saaksid suhelda," ütles Campbell.

Washington on aastaid üritanud veenda Jaapanit ja Lõuna-Koread, et Soul ja Tokyo lahendaksid pikaajalised vaidlused, mis on seotud teise maailmasõjaga. Kolmepoolne tippkohtumine on seetõttu Washingtoni jaoks suur diplomaatiline võit.

USA-l on julgeolekulepingud Jaapani ja Lõuna-Koreaga. Tokyo ja Souli erimeelsused on muutnud aga varem tõsise kolmepoolse julgeolekukoostöö võimatuks.

Riikide juhid tutvustavad nüüd Camp Davidis julgeolekualast dokumenti. Lisaks iga-aastastele sõjaväeõppustele lepivad riigid kokku veel iga-aastase tippkohtumise korraldamises ja luureandmete jagamise mehhanismi loomises.

USA suursaadik Jaapanis Rahm Emanuel ütles, et sõlmitav koostöö saadab tugeva sõnumi Hiinale, mis üritab hirmutada teisi Vaikse ookeani piirkonna riike.

Bideni administratsioon üritab Vaikse ookeani piirkonnas luua veel teisigi liite. Suurbritannia, Austraalia ja USA sõlmisid kaitsepakti AUKUS. Selle raames hangib Canberra omale tuumaallveelaevad. USA suurendab oma sõjalist kohalolekut ka Filipiinidel.