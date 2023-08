Ettevõtjad ehitasid Himmlerile kuulunud villa ümber hotelliks

Ajaleht The Times kirjutab, et Saksa ettevõtjad ehitasid SS-i juhi ja sõjakurjategija Heinrich Himmleri endise elukoha ümber hotelliks ja restoraniks.

Himmler hankis villa 1934. aastal, see asub Baieri liidumaal. Ettevõtja Florian Zibert ja tema äripartnerid investeerisid hiljuti 130-aastase villa renoveerimisse 1,5 miljonit eurot, vahendas The Times.

"Me tunneme vastutust, mis selle villaga kaasas käib. Arutasime tundide kaupa, kuidas korstnaga ümber käia. Eelkõige on see koht kohalike jaoks, ja alles siis külalistele," ütles Zibert.

Himmleri villa asub Tegernsee järve kaldal. Järv on aastakümneid olnud populaarne turistide seas. Lähedal asub ka Alpide mäestik. Turistid saavad seal piirkonnas nautida paadisõitu, matkamist ja suusatamist.

Himmler oli koonduslaagrite rajaja, temale allusid natside režiimi politsei- ja julgeolekujõud. Pärast sõja kaotust tegi Himmler enesetapu ja liitlased ei saanud tema üle kohut mõista.