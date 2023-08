USA kiitis heaks Iisraeli õhutõrjesüsteemi Arrow 3 müügi Saksamaale

Iisrael teatas neljapäeval, et USA kiitis heaks Iisraeli päritolu Arrow 3 õhutõrjesüsteemi müügi Saksamaale. See süsteem on osa Iisraeli Raudkupli õhutõrje kontseptsioonist.

Washington teatas neljapäeval Iisraelile, et USA kiitis heaks Iisraeli taotluse tarnida Saksamaale õhutõrjesüsteem Arrow 3, teatas Iisraeli kaitseministeerium.

Iisraeli kaitseministeeriumi teatel on 3,5 miljardi dollari suurune leping riigi läbi aegade suurim relvatehing. Lepingule peavad nüüd alla kirjutama Saksamaa ja Iisraeli kaitseministeerium ning Iisraeli lennufirma Israel Aerospace Industries. Lepingu sõlmimise protsess peaks jõudma lõpule 2023. aasta lõpuks.

"See on tähtis otsus, mis tuleb kasuks Iisraeli sõjalisele arengule ja majandusele. Oleme selle kaitselepingu üle uhked. Iisraeli ajaloo suurima lepingu üle," ütles Iisraeli kaitseminister Yoav Gallant.

Juuni keskel kiitis Saksa parlament heaks Arrow 3 omandamiseks esimese osamakse, see on umbes 600 miljonit dollarit.

Arrow 3 on välja arendatud Iisraeli ja USA koostöös, kus on osalised Israel Aerospace Industries ja USA päritolu Boeing.

Iisraeli meedia märkis, et Arrow 3 on hetkel Iisraeli kõige arenenum raketitõrjesüsteem, mis peaks püüdma kinni vaenlase ballistilised raketid, kui need on veel väljaspool Maa atmosfääri. Käib töö veelgi täiustatud süsteemi Arrow 4 kallal.

Iisrael paigaldas esimese Arrow 3 süsteemi oma õhuväebaasi 2017. aastal ning seda kasutatakse riigi kaitsmiseks võimalike rünnakute eest Iraanist ja Süüriast.

Veebruari alguses sai teatavaks, et Saksamaa peab läbirääkimisi mitme relvatootjaga mitmekihilise raketitõrjekilbi ehitamiseks, mis võib maksma minna kuni 17 miljardit eurot. Seejärel teatati, et valitsus arutab Baieri tootja Diehl Defense'iga kuni kaheksa süsteemi IRIS-T ostmist 2-3 miljardi euro eest.

Lisaks peaks kavandatav raketitõrjekilp sisaldama kuni nelja miljardi euro väärtuses Israel Aerospace Industries'i süsteeme Arrow 3 ja USA õhutõrjeraketisüsteeme Patriot, millele Berliin võib kulutada kuni 10 miljardit eurot. Samal ajal klassifitseeritakse Saksa IRIS-T-d keskmaa õhutõrjesüsteemideks, kuna Arrow peab pakkuma kaitset pikema vahemaa tagant.

Saksa parlamendiliige Karsten Klein ütles juunis, et Iris-T ja Arrow ost aitab ehitada Saksamaal enda kohale õhukaitsekupli.