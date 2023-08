Ameeriklased on Trumpi süüdistuste osas parteiliselt lõhenenud

USA kahe suurpartei valijad on Donald Trumpile esitatud süüdistuste osas eri meelt. Hoolimata pretsedenditutest süüdistustest on Trump jätkuvalt populaarne vabariiklaste valijate seas.

Ühe hiljutise küsitlusuuringu kohaselt toetab 53 protsenti ameeriklastest USA justiitsministeeriumi otsust esitada Trumpile süüdistus (indictment) katses pöörata ümber oma valimiskaotus presidendivalimistel. See küsitlusuuring tehti enne kui Georgia osariigis esitati esmaspäeval uued süüdistused Trumpi ja ta kaaskondsete vastu, kirjutas Associated Press.

Georgia osariigi prokuratuuri hinnangul üritas Donald Trump tühistada oma valimiskaotust Georgia osariigis. Trump on peale ametiaja lõppu saanud juba neli ametlikku süüdistust.

Tervelt 87 protsenti demokraatide valijatest toetab eriprokurör Jack Smithi poolt 2. augustil esitatud kriminaalsüüdistusi Donald Trumpi suhtes. Samas toetavad erakondliku eelistuseta valijatest seda 47 protsenti ja vabariiklaste valijatest vaid 16 protsenti. Trump ise on süüdistusi eitanud.

Küsitlusuuring näitab seega, et pretsedenditud süüdistused endise USA presidendi Donald Trumpi vastu ei ole muutnud põhimõttelist poliitilist lõhet kahe USA suurpartei valijate vahel. Kuigi enamus ameeriklasi ei kiida Trumpi heaks, siis on ta jätkuvalt populaarne vabariiklaste valijate seas.

New York Timesi juulis tellitud küsitlusuuringu kohaselt juhib Donald Trump ülekaalukalt oma vabariiklastest konkurentide ees eelvalimistel. Samuti ilmnes augusti algul, et toetus Trumpile ja ametis olevale presidendile Joe Bidenile on valijate seas võrdne. USA-s toimuvad presidendivalimised 2024. aasta sügisel.