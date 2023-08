Venemaa tahab 2025. aasta suveks toota Tatarstanis 6000 Shahed drooni

Lekkinud dokumentide kohaselt on Venemaa rajanud Tatarstani vabariiki Shahed droonide tootmiseks droonitehase. Venemaa on võtnud sihiks toota 2025. aasta suveks 6000 drooni siseriiklikult, kirjutas dokumentidega tutvunud The Washington Post. Tatarstani tehas asub Moskvast ligikaudu 500 kilomeetrit ida pool.

Dokumentides kasutati mitmeid koodsõnu. Näiteks droonide asemel kasutati sõna paat ning Venemaale ses osas tehnilist abi pakkuva Iraani asemel oli kirjas kas Iirimaa või Valgevene. Tehase rajamise tööd pandi juhtima erru läinud Vene julgeolekuteenistuse ohvitser. Samuti konfiskeerisid Vene võimud oskustööliste passid, et nad ei saaks Venemaalt lahkuda.

In correspondence and other documents, engineers used coded language: Drones were "boats," their explosives were "bumpers," and Iran — the country covertly providing technical assistance — was "Ireland" or "Belarus." https://t.co/u19W1j6cd6 — The Washington Post (@washingtonpost) August 17, 2023

Venemaa soovib võrrelduna Iraaniga toota oma ründedroone märksa suuremas mahus ning täiendada iraanlaste tootmistehnikaid, selgus samadest lekkinud dokumentidest. Samuti uurivad Vene insenerid viise drooni disaini parandamiseks, mis võimaldaks teha mitmel droonil ühiselt ründepilvena autonoomseid rünnakuid.

The Washington Postiga suhelnud analüütikakeskus Institute for Science and International Security hindas dokumentide põhjal, et Tatarstani Alabuga erimajandustsoonis paikneva tehase rajamine on vähemalt kuu graafikust maas.

Tehases on pandud kokku Iraani poolt tarnitud droone komponentidest, kuid siiani on tehases ise suudetud toota vaid droonikeresid ning sedagi mitte rohkem kui 300-le droonile. Alabuga rajatises tõenäoliselt ei jõuta sihiks võetud 6000 droonini.

Leht sai tehase tööd kirjeldavad dokumendid isikult, kes ei toeta Vladimir Putini algatatud sõjalist kallaletungi Ukraina vastu. See isik lootis, et meediasse pöördumine ja rahvusvaheline tähelepanu võivad tuua endaga kaasa täiendavad sanktsioonid, mis võiks nende droonide tootmist tõkestada ja seeläbi sõja kestvust lühendada. Vene väljaanne Protokol kirjutas samuti osadest lekkinud dokumentides juulis.

Venemaa on viimase kolme kuuga Kiievi hinnangul kasutanud rünnakutes Ukraina vastu rohkem kui 600 Shahed-136 drooni. Briti relvakontrolli organisatsiooni Conflict Armament Research uuris kahte eelmisel kuul taevast alla toodud drooni rususid ja nad hindasid selle najal, et Venemaa on asunud Shahed droone tootma siseriiklikult.

Eraldiseisvalt teatas Suurbritannia kaitseministeerium kolmapäeva hommikul avaldatud sõjaülevaates, et Venemaa on pea kindlasti asunud Ukraina vastu kasutama siseriiklikult toodetud droone, mis põhinevad Iraani Shahed droonide disainil.