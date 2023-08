Merevägi ja PPA lihvisid Läänemerel kokkumängu

Õppuse stsenaariumi järgi hõivasid Naissaare lähedal liikunud laeva kurjategijad, mille järel osa laeva meeskonnast sattus vette ning vajas päästmist. Laeva hõivanud kurjategijad tegi kahjutuks politsei eriüksus K-Komando.

"Merel ei tea kunagi, mis olukordi võib ette tulla ja üks suur osa meie igapäevatööst on harjutused ja õppused, et saaks olla valmis päris väljakutseteks mis võivad tulla," sõnas vanemleitnant, EML Kindral Kurvitsa komandör Tiia Asavi.

Tänavuse riigilaevastiku reformi järel liikusid mereväele mitmed ülesanded, mis olid varem politsei- ja piirivalveametil (PPA), seetõttu on oluline ka jätkuvalt kokku harjutada.

Sellest aastat võib ju korrakaitselisetele sündmustele reageerida ka merevägi ehk siis meie rollid riigis on natukene muutunud alates 1. jaanuarist. Õppusel nägime, et kaasatud olid rahvusvahelised üksused ehk meie Soome partnerid. Kindlasti on sellised sündmused keerukad, nende lahendamisel tuleb mõelda, millised on kõige paremad ja võimekamad ressursid. milleks me neid õppusi ja harjutusi teeme, et me omavahel harjuksime, teaksime kuidas teised osapooled reageerivad, et sündmuse lahendamine oleks võimalikult ladus ja kõigile osapooltele loomulikult turvaline," rääkis PPA mereturvalisuse grupijuht Marge Kohtla.

Harjutus on osa mereoperatsioonist, mida viib läbi Euroopa piiri- ja rannikuvalve amet Frontex koostöös Eesti, Soome ja Läti riigiasutuste ning Euroopa meresõiduohutuse ameti ja Euroopa kalanduskontrolli ametiga. Operatsioon kestab Läänemerel 1. juunist kuni 31. augustini.