Venemaa rünnakud hävitavad Odessa majandust ja elulaadi

Odessa pidev pommitamine, mis järgnes Venemaa väljaastumisele rahvusvahelisest viljaleppest, on mõjunud halvasti sadamalinna majandusele. Peamiselt laevandusest elava linna sadamatesse ei julge pommitamisohu tõttu peale vilja-laevade sõita ka muud laevad. Seetõttu on sadamate töö sisuliselt seiskunud.

Must meri Odessa ümbruses on praktiliselt tühi, seal ei seila mingeid laevu, ei viljalaevu ega muid kaubalaevu, kuid ka mitte kalalaevu ega ammugi mitte lõbusõidulaevu. Kalalaevade puudumine tähendab, et Odessa kuulsal kalatööstusel pole toorainet.

"Me oleme harjunud kala sööma ja nüüd kala pole. Odessa on kala abil kuulsaks saanud, aga nüüd on nii," sõnas Odessa elanik.

Koos lõbusõidulaevadega on Odessast aga kadunud ka turistid.

"Turiste ei ole. See on väga paha, täitsa surnud hooaeg," sõnas kohalik.

Venemaa pommitamine on muutunud enam-vähem pidevaks ning selles on hävinud hulk hooneid ja muid rajatisi. Hävinguga kaasnev kahju on aga palju suurem otsesest materiaalsest kahjust. Näiteks selle ostukeskuse hävimisega kadus 270 töökohta, mida linna niipea tagasi oodata ei ole.

"See on lihtsalt kohutav ja väga kurvastav Odessa ning kogu Ukraina jaoks, aga ega see ole kaugeltki esimene hoone, mis siin kannatada saab," rääkis odessalane.

Venemaa agressiivsuse tõttu on pea kogu Must meri laevadest tühjaks jäänud, peale Odessa kannatavad ka teised ning mitte ainult Ukraina sadamad. Teistel riikidel on siiski see eelis, et nende sadamalinnu Venemaa ei pommita.