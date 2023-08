USA kodulaenude keskmine intressimäär kasvas 7,09 protsendini

Intressi- ja hinnatõus jahutab kinnisvaraturgu, kasvav intressimäär muudab kodulaenu maksed kallimaks. Kodulaenuintresside järsk tõus on seotud USA föderaalreservi agressiivse rahapoliitikaga. Aasta tagasi olid kodulaenude intressimäärad veel viis protsenti.

Kodulaenuintressid liiguvad koos 10-aastaste võlakirjade tootlusega, mis on kogu riigi laenukulude võrdlusalus. Neljapäeval saavutas 10-aastaste võlakirjade tootlus viimase 15 aasta kõrgeima taseme. Investorid muretsevad üha rohkem, et föderaalreserv jätkab intressimäärade tõstmist.

Kinnisvara ostjad ja müüjad üritavad nüüd uue olukorraga kohaneda. Paljud omanikud ei taha nüüd oma kinnisvara turule tuua, kuna kardavad ilma jääda madala intressimääradega kodulaenudest. Kõrge intressimääraga omanikud, kes ostsid hiljuti, hakkavad leppima tõsiasjaga ning peavad müügiga veidi ootama, vahendas The Wall Street Journal.

26-aastane Blaine Wheeler ja tema naine on kinnisvara üritanud osta juba pool aastat. "Me tahame eluga edasi minna, kuid me ei taha teha ka otsust, mida hiljem kahetseme," ütles Wheeler.

Kuna USA-s müüakse nüüd vähe kinnisvara, siis üha rohkem ostjaid pöördub ehitusfirmade poole ning uusi maju kerkib mühinal. Mõnes piirkonnas on juba märgata tõelist ehitusbuumi.