Trump soovib valimistesse sekkumise kaasusega alustada 2026. aastal

"Avalik huvi seisneb õigluses ja ausas kohtupidamises, mitte kiirustatud otsustel," kirjutasid vabariiklasest ekspresidendi advokaadid oma taotluses.

Juhtivprokurör Jack Smith survestab alustama kohtuasjaga 2. jaanuaril. Tegu on ühega neljast kriminaaljuurdlusest, millega Trump silmitsi seisab oma Valgesse Majja tagasivalimise kampaania ajal, vahendas BNS.

Trumpi advokaatide sõnul on kaasusega seotud dokumentide hulk sedavõrd suur, et see nõuaks läbitöötamiseks mitut kuud.

"Eeldades, et me võiksime hakata dokumente täna läbi vaatama, vajame me edasiliikumist tempos 99 762 lehekülge päevas, et jõuda lõpule valitsuse esialgse ettepanekuga vandekohtu valimise väljakäidud kuupäevaks," ütlesid advokaadid.

"See on terve Tolstoi "Sõda ja rahu", kaanest kaaneni, 78 korda päevas, igal päeval nüüdsest kuni vandekohtunike valimiseni," lisasid advokaadid.

Kohtunik Tanya Chutkan langetab otsuse kohtupidamise alguskuupäeva kohta 28. augustil.

"Valitsuse esitatud kohtukuupäev (2. jaanuar) esindab kohast tasakaalu kaebealuse õiguse valmistada ette kaitset ja avaliku tugeva huvi vahel kohaldada kiiret kohtuprotsessi selles kaasuses," ütles Smith varem kohtudokumentides, kus palus jaanuari alguses alustamist.

Antud juhtum on Trumpi vastu esitutest kõige tõsisem.

Bideni valitsuse justiitsminister Merrick Garland määras Smithi eriprokuröriks föderaalvalimiste konspiratsiooni kaasuses, andes talle täieliku voli langetada süüdistuste esitamisel otsuseid, püüdes seeläbi vältida tegelikku või kas või näilist poliitilise mõju kuvandit kogu asja juures.

Trump ja tema kaaskond nimetavad kohtupidamist ekspresidendi vastu poliitiliselt kallutatuks.

Kahes Trumpi puudutavas kohtuasjas on kohtuprotsessi alguskuupäevad paika pandud.

Georgia osariigis Trumpi üle pidama hakatavas valimistega seotud kohtuasjas ei ole veel alguskuupäeva määratud.