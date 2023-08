Haapsalu raamatukogus saab näha sadu mängusigu

Kui palju sigu on näitusel kokku, ei oska öelda isegi nende omanik. Ta arvab, et see arv on 500–600 vahel või isegi suurem. Seakujude ja mängusigade kogumine sai alguse umbes 10 aastat tagasi ja aktiivsemalt on kollektsioon kasvanud viimased viis aastat.

"Alguse sai umbes sellest, kui ema või keegi ütles mulle, et sa oled üks paras põrsas küll ja siis tundsid ära, et omasid tuleb hoida ja nii neid kogunema hakkas," ütles Konstaabel.

Mis selle puhul põnevat on, et olete neid jätkuvalt edasi kogunud ja nüüd on nende arv juba sadades?

"See on hasarti tekitav, nüüdseks juba käid ja otsid igalt poolt, et uusi leida," ütles Konstaabel.

Konstaabel lisas, et uusi sigu ostab ta juurde ise ja neid tuleb ka sõprade ja tuttavate kaudu.

"Nüüdseks on asi juba nii kaugel, et päris mitu uuskasutuskeskust teavad, et ma kogun sigu ja pannakse leti alla ära, et ma saaks osta omale," lausus ta.

Siiski on ühte liiki sead, mida Konstaabel oma kollektsiooni juurde ei oota. Need on hoiupõrsad.

"Need on nii mahukad, et mul on lihtsalt ruumipuudus ja kui ma hakkaks hoiupõrsaid koguma, ma kardan, et see kogu läheks lihtsalt kordades-kordades suuremaks ja siis ma ei jaksaks seda enam hallata," rääkis ta.