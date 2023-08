Tallinnas avati kuu aega kestev Fringe festival

Etenduskunsti festival toob Tallinna üle 200 lühietenduse tsirkusest tantsu ja teatrini

Festivali avab kolmepäevane tänavaprogramm Raekoja platsil, kus esinevad Austraalia mõõganeelaja Samora Squid, tulehüppenööri ja hularõngaga esinev Marianna Vaalimaa Soomest ning Eesti-Austraalia rokkmuusik Jonathan Flack.

Festivali kavas on lühietendusi väga paljudest erinevatest žanritest - tsirkusest, burleskist, kabareest ja komöödiast kuni muusika, tantsu ja teatrini. Lisaks Eesti esinejatele on osalisi nii mujalt Euroopast, kui ka USA-st, Aafrikast, Austraaliast ja teistest kohtadest.

"Neid žanre seob see, et need on kõik etenduskunst ja see ongi Fringe`i põhimõte, et erinevad inimesed saavad tulla siia oma etendusi näitama. Meie töötame Edinburghi Fringe'i põhimõtetel, mis tähendab et festival ise ei kureeri festivali programmi, vaid meie pakume platvormi erinevatele esinejatele ja esinemiskohtadele," lausus festivali korraldaja Liisa Nurmela.