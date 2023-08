Laupäevane ilm tuleb soe ja sajune

Laupäeval kõrgrõhkkond tasapisi nõrgeneb ja nihkub põhja poole ning samal ajal sirutub Baltimaade kohale lõuna poolt madalrõhulohk. See kannab endas hoovihmapilvi suunaga edelast kirdesse. Kuna õhk on niiske ja soe, siis on tingimused head ka äikesepilvede arenguks.

Ööl vastu laupäeva on pilvisus muutliku. Mitmel pool sajab hoovihma ning on äikest. Äikesega võivad kaasneda ka intensiivsed sajuhood ja rahe. Puhub kirde- ja idatuul 3 kuni 10, puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Äikesepilvede all on puhangud tugevamad. Õhutemperatuur jääb 13 ja 18 kraadi vahele.

Hommik jätkub muutliku pilvisusega ning mitmel pool sajab jätkuvalt hoovihma ja on äikest. Tuul on kirdest- ja idast 3 kuni 9, rannikul puhanguti kuni 13 meetrit sekundis ning termomeeter näitab maksimaalselt 19 kraadi.

Päeval on läänepoolsetes maakondades taevas pisut selgem, kuid mitmel pool sajab ikka hoovihma ning on äikeseoht. Tuul puhub valdavalt kirdest- ja idast 4 kuni 10, läänerannikul puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Õhusoe kerkib Lääne-Eestis ja põhjarannikul maksimaalselt 22, Kagu-Eestis kuni 26 kraadini.

Ka õhtu ilmapilti midagi uut ei too. Mitmel pool sajab hoovihma ja on äikest. Puhub jätkuvalt kirde- ja idatuul 2 kuni 7, looderannikul puhanguti kuni 12 meetrit sekundis ja õhutemperatuur on 17 kuni 21 kraadi.

Pühapäeval on kohati nõrk vihmasadu ning sooja 20 kuni 26 kraadi. Esmaspäev jätkub pea sama õhutemperatuuriga, kuid vihmasadu tuleb laialdasem ning lakkab lääne pool alles õhtul.

Teisipäev ja kolmapäev toovad kaasa samuti väiksemaid vihmahooge, kuid temperatuur langeb ning jääb päevasel ajal vahemikku 16 kuni 21 kraadi.