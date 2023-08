Pühapäev on vahelduva pilvisusega, kohati sajab nõrka hoovihma ning sooja on kuni 24 kraadi.

Laupäevast Eesti ilma kujundanud madalrõhulohk liigub ida suunas ning viib pühapäevaks niiskema õhu itta Venemaale. Põhjas olev kõrgrõhuala muutub seejärel mõjusamaks: hajutab veidi pilvi ning muudab õhu kuivemaks. Tuul on valdavas Eestis üsna nõrk, põhjarannikul on tuntavam.

Õhutemperatuur on Põhja-Eestis 20 kraadi ümber, Kesk- ja Lõuna-Eestis tõuseb mitu kraadi kõrgemale.

Esmaspäeval jõuab Skandinaaviast üle mere Eestisse taas vihmahooge. Õhk on mõõdukalt soe.

Öö vastu pühapäeva on Eestis pilves selgimistega. Öö hakul sajab mitmel pool hoovihma ja on äikeseoht. Pärast keskööd on vihmasabinaid kohati. Paiguti tekib udu. Puhub kirde- ja idatuul 2-7, põhjarannikul puhanguti kuni 11 m/s, äikesepilvede all on tugevamaid puhanguid. Sooja on 13 kuni 18 kraadi.

Pühapäeva hommikul on pilves selgimistega ilm. Kohati sajab hoovihma. Mõnel pool püsib udu. Puhub kirde- ja idatuul 2-7, põhjarannikul puhanguti kuni 11 m/s. Sooja on 15 kuni 19 kraadi.

Päev on Põhja-Eestis vahelduva pilvisusega, mujal pilves selgimistega. Kohati sajab nõrka hoovihma. Õhtu poole jääb pilvi kõikjal vähemaks. Ka sajuvõimalus väheneb. Puhub valdavalt kirde- ja idatuul 2-8, põhjarannikul puhanguti kuni 12 m/s. Sooja on 19 kuni 24 kraadi.

Õhtu on vähese ja vahelduva pilvisusega ning peamiselt sajuta. Puhub kirde- ja idatuul 2-7, põhjarannikul kuni 9 m/s. Sooja on 17 kuni 21 kraadi.

Järgnevatel päevadel jõuab Eestisse merelt vihmahooge, mis saartel üle mandri ida suunas liiguvad. Nädala alguses tõusevad päevamaksimumid mitu kraadi üle 20, nädala edenedes jäävad 20 kraadi piirile. Öised miinimumid on laias laastus 10 ja 15 kraadi vahel, mõnel pool rannikul on soojem, sisemaal jahedam.

Pühapäeval on Eesti kohal sajupilvi vähe, ja nendes sajupilvedes, mis on, on jõudu vähe ja seetõttu on ka sadu nõrk.