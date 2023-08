GALERII: Saarlased tähistasid taasiseseisvumispäeva lauldes

14. korda saarlase Ülo Kannistu poolt korraldatav ühislaulmine , mis on oma kontserditega vahepealsetel aastatel liikunud ringi üle Eesti, aga sai alguse just 14 aastat tagasi Kuressaare lossihoovist. Esimesel ühislaulmisel oli Ülo Kannistu kinnitusel laval ainult Saaremaa koorid pisut üle 300 lauljaga. Tänavuse kontserdi publikut pole korraldaja veel jõudnud kokku lugeda, aga pakkus välja et koos kooride ja publikuga võis ühislaulmisel olla kokku suurusjärgus 2000-3000 lauljat.