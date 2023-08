Karis: oleme punktis, kus peame täpsustama, millised demokraatia reeglid on

President Alar Karis rõhutas iseseisvuse taastamise aastapäeva kõnes vabaduse olulisust ning märkis, et vaba riik võidab poliitilisest võitlusest, mis on kooskõlas demokraatia reeglitega, kuid praegu peab täpsustama, millised need reeglid on.

Karis märkis, et kõige alus on vabadus, mis vajab väärtusena alati kaitsmist, kuid nii mõnelegi võib see vahel tunduda tülikas või ohtlik.

"Ma tunnen nõutust, kui loen, kas ja kuidas tuleks kontrollida ajakirjandust ja väljendusvabadust. Riiklik järelevalve ajakirjanduse sisu üle on halb mõte," ütles Karis.

Karis sõnas, et poliittehnoloogia ei ole poliitika ning demokraatia nõuab läbipaistvust. "Ma kutsun üles arutama ja küsima ausalt maksude, rohepöörde, demograafia ja veel paljude teemade üle, välis- ja julgeolekupoliitikast väikeste maakoolide saatuseni. Ka turvatundest, mida inimesed vajavad, sest kui see on olemas, siis on julgust ka lasta lastel sündida," ütles ta.

President küsis, mis pärsib avalikku debatti ning märkis, et vähenemas on oskus jääda viisakalt eriarvamusele.

"Kui vaatan koalitsiooni ja opositsiooni võitlust, kus on justkui kaalul ühe või teise võit, siis tahaksin küsida, kas kaalul pole midagi enamat. Kui poliitiline võitlus on kooskõlas demokraatia reeglitega, siis vaba riik võidab sellest. Kuid me oleme punktis, kus peame täpsustama, millised need reeglid on," sõnas ta.

"Pöördun kõigi poliitikute poole, nii nende poole, kes töötavad parlamendis kui ka nende poole, kes on parlamendist väljaspool: oma sõnakasutuses ja väljaütlemistes mõelge sellele, et teie vastutusel on Eesti riigi väärikus. Eesti riigi väärikus nõuab ka teilt väärikust," ütles Karis.

President sõnas, et samal ajal kaitseb Ukraina end Venemaa agressiooni vastu. "Eesti iseseisvusele ei ole praegu sõjalist ohtu, meil on oskus ja võimalus seda täpselt hinnata. Samuti kinnitan kõigile, et Eesti kasutab oma vabadust ja kohustust Ukrainat igati aidata. Vaba maailma kaalukauss on meie poolel," ütles Karis.

President ütles, et ka tema töö on liitlaste kooshoidmine ja Eestile turvatunde andmine, ning tal on kahju, et selle töö rahastamine on tekitanud Eestis vaidlusi. "Eriti kahju on mul selle pärast, et nende vaidluste käigus on heidetud varju presidendiameti sõltumatusele."

Karis märkis, et üksiku teadlase eksimusi ei tohi ajendada pidama jahti teadmiste ja teada saamise vastu. "Kaitsta vaba riiki – see tähendab ka hoida ühiskonna vaimsust, eetilisust ja mõttepuhtust. Ilma ülbuse ja kõrkuseta."