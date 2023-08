Näitus Arhitektuurimuuseumis tutvustab Eesti saatkondade interjööre

Eestil on oma esindusi enam kui 40 riigis üle maailma. Hoonete interjöörid jäävad tavakodanikele enamasti suletuks. Samas on need kõnekad ruumid, mis ütlevad, kes me oleme, kuhu me kuulume, mida väärtustame ja mis on meile oluline, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Väljapaneku eestvedaja on Eesti Sisearhitektide Liit, seda aitas koostada välisministeerium ning kujundas Mari Kurismaa.

"Me näeme kuidas ruumid kõnelevad ja need ruumid kõnelevad tõesti igaüks erinevalt, oma lugu, omas nägemuses ja võib-olla see ongi tore, et Eesti riik ei ole valinud sellist kindlat programmilist ruumikaanonit oma välisesinduste renoveerimisel, vaid on antud väga palju vabadust sisearhitektidele kujundada vastavalt kohaspetsiifikale ja ruumi eripärale oma nägemuse järgi neid esindusi, mis näitab seda, et me oleme tõesti vabad, loomingulised, me julgeme eksperimenteerida, ja me oleme vaba rahvas vabal maal," ütles sisearhitektide liidu esimees Reio Raudsepp.

"Nagu näituse nimigi ütleb, on need eelkõige saatkonnad, mis on kõige kõnekamad ehk esindused, mille sisearhitektuur on täielikult tipptasemel ja ma usun, et eestlastena võime olla ka nende üle väga uhked. See on sellisem kaunim ja kõnekam Eesti, mis saatkondades välja tuleb," ütles kuraator Karin Paulus.