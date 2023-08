Esmaspäev toob sajuhood

Esmaspäeval on pilves selgimistega ilm ning oodata võib sajuhooge, õhusooja on kuni 24 kraadi.

Madalrõhkkonna serv on laienenud üle Skandinaavia ning ööl vastu esmaspäeva trügib üle Läänemere. Pilvelisa nihkub Eesti lääne- ja lõunaosast edasi Peipsi ja Virumaa poole. Esialgu tuleb sellest kihist vaid üksikuid nõrku sabinaid.

Esmaspäeva hommikupoolikul muutuvad vihmahood tihedamaks saartel ja Eesti lõunaservas, Pärastlõunal jõuab madalrõhulohk ühes paksema pilvemassiga ja katab Mandri-Eesti. Sajab hoovihma, on äikest ja siis on tugevaid sajuhooge. Õhusooja 18 kraadist rannikul ja sajupilvede all 22 kuni 24 kraadini kuivematel tundidel.

Ööl vastu esmaspäeva katab taevast madal, aga veel üsna õhuke pilvekiht. ja sellest tulev vaid üksikuis paigus nõrka vihma. Mõnel pool on udu. Tuul vaibub, vaid põhjarannikul on idakaare tuule puhanguid 10 m/s. Õhutemperatuur on 8 kuni 14, Lääne- ja Lõuna-Eestis kuni 17 kraadi.

Esmaspäeva hommikul on laialdaselt pilvi. Hoovihma tõenäosus on suurem saartel ja Eesti lõunaservas. Puhub idakaare tuul 2-7, põhjarannikul puhanguti 10 m/s. Sooja on 14 kuni 19 kraadi.

Päeval on pilves selgimistega ilm. Ennelõunal sajab kohati hoovihma, pärastlõunal jõuab Edela-Eestisse intensiivsem sadu ja liigub ida-kirde suunas, on äikest. Tuul on nõrk lõunani, siis pöördub Lääne- ja Lõuna-Eestis läände ja loodesse ning tugevneb 4-9, rannikul puhanguti kuni 13 m/s, veel tugevamad võivad olla äikese ajal. Õhusooja 22 kuni 24 kraadi, jahedam on rannikul ja sajuhoogudes.

Õhtu on enamasti pilvine ja vihmahoogudega, on võimalik äike. Tuul on mandril nõrk, saartel ja läänerannikul puhub loodetuul 5-10, vastu Läänemerd puhanguti 13 m/s. Õhutemperatuur on 17 kuni 20 kraadi.

Järgneval kolmel päeval saadab madalrõhuvöönd meile vihmahooge. Vahele satub ikka sajuta tunde ka, aga päris kuivaks ei paista ükski päev jäävat. . Pilvised ööd on 12-15 kraaadi ümber ja päevasoe napilt 20 ümber. Reedel annab õhurõhu tõus lootust kõrgrõhkkonna tugevnemisele ja sajupilvede hõrenemisele. Öö on siis jahedam ja päev üle 20 kraadise soojaga.