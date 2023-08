Hädaabinumbri 112 töö oli häiritud

Hädaabikõnedele vastamise ooteaeg võis olla tavapärasest pikem, teatas siseministeerium.

Häirekeskus palus kõikidel kiire abi vajajatel püsida 112 helistades liinil, kuniks kõnele vastatakse ning mitte katkestada kõnet.

Häirekeskuse kriisijuht Janek Murakas pani ka kõikidele helistajatele südamele, et hädaabinumber on kiiret abi vajavateks olukordadeks: "Palume hädaabinumbrile 112 helistada vaid siis, kui ohus on kellegi elu, tervis või vara."