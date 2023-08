Mineraalvee pumpamine Eestis kasvab

Läinud aastal pumbati Eesti maapõuest 35 miljonit liitrit mineraalvett. See teeb umbes 89 kuupmeetrit päevas. Mineraalvett pumpavad Eestis kolm ettevõtet, mis kõik asuvad Värskas.

"See on võrreldes aastatagusega kuskil 11 protsenti rohkem. Ligi 55 protsenti sellest kogusest pumbati Värska Originaali pool – ligi 48 kuupmeetrit ööpäevas. 21 kuummeetrit ööpäevas pumbati Värska sanatooriumi poolt ja Verska Mineraalvee OÜ pumpas 18 kuupmeetrit ööpäevas," rääkis keskkonnaagentuuri keskkonnakasutuse osakonna peaspetsialist Merli Hass.

Hass märkis, et ülejäänud kaks protsenti mineraalvett pumpavad tõenäoliselt eraisikud.

Värska Originaali ekspordijuhi Oliver Jõgeva sõnul viib ettevõte viiendiku oma mineraalveest riigist välja. See on ligi neli miljonit liitrit aastas.

"Selgelt suurim ekspordiriik on meil Soome, kuhu müüme suurema osa oma mineraalveest ja väiksemal määral müüme veel Lätti, Leetu, Ukrainasse ja Lõuna-Koreasse. Lõuna-Koreasse me oleme täna müünud ma arvan üks neli aastat. Kaks klienti, kes ostavad ja stabiilselt üks konteiner läheb kuus."

Jõgeva kirjeldas, et Värska Originaal pumpas eelmisel aastal mineraalvett kaks miljonit liitrit rohkem kui aasta varem. Ta lisas, et nõudlus on nii Eestis kui ka välismaal aina kasvanud.

"Tegelikult on täna Värska Originaal AS-i tootmismaht üsna maksimumi lähedane juba. Tehas töötab täisvõimsusel ja ainuke võimalus, kus me näeme loodusliku mineraalvee tootmist kasvatada, on joogivee tootmise vähendamise arvelt."

Merli Hass keskkonnaagentuurist selgitas, et kliimaministeerium seab igale vett maapõuest pumpavale ettevõttele limiidi, alla mille ei ole põhjavee ammutamine loodusele kahjulik. Värskas on see piir 540 kuupmeetrit ööpäevas, seega ruumi veel on ütleb ta.

"Kui vaadata mineraalvee üldist trendi, siis aastal 2016 võeti mineraalvett 50 kuubikut ööpäevas, täna võetakse ligi 90 kuubikut ööpäevas. Ehk siis tõus on olnud üsna hea. Ma prognoosiks, et ka tuleval aastal see tõusutrend jätkub. Nõudlus meie mineraalvee võtu järele on."

Keskkonnaagentuuri andmetel on Eestis kokku 16 puurkaevu, mis pumpavad mineraalvett.

"Nendest heal juhul pooled tegelikult ka võtavad vett suuremates kogustes," märkis Hass. Värska Originaalile kuulub kolm mineraalvee puurkaevu.