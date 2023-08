Lätis venib uue võimuliidu moodustamine

Läti president Edgars Rinkevics kohtub esmaspäeval ja teisipäeval parlamendierakondadega. Praegu jätkab tegevust Karinši juhitud valitsuskabinet. Karinš tahtis võimuliitu laiendada, kuid seda ei toetanud tema koalitsioonipartnerid Ühisnimekiri (OS) ja Rahvuslaste Ühendus. Praegune võimuliit valmis vähem kui aasta tagasi.

Karinš tahtis kolmeparteilist koalitsiooni laiendada viieparteiliseks koalitsiooniks. Uus Ühtsus tahab koalitsiooni tuua veel Roheliste ja Talurahva Liidu (SZK) ning Progressiivid. Mõlemad opositsiooniparteid leiavad, et võimuliidus võiks olla viis erakonda.

Rinkevics kohtub esmaspäeval Uue Ühtsuse, SZK ja Ühisnimekirja esindajatega. Teisipäeval kohtub president Progressiivide ja Rahvuslaste Ühenduse esindajatega.

Praegune olukord on keeruline, kuna mitme partei vahel valitsevad teravad erimeelsused. Rahvuslaste Ühendus ei taha teha koostööd SZK-ga. Rahvuslaste Ühendus leiab, et tegemist on oligarhide poolt mõjutatud erakonnaga. Ühisnimekirjas on aga hulk liikmeid, kes varem kuulusid SZK ridadesse. Rahvuslaste Ühendus leiab veel, et Progressiivid on liiga vasakpoolsed.

SZK ja Progressiivid aitasid aga Rinkevicsil saada presidendiks. Varem oli Rinkevics välisminister ning kuulus Uue Ühtsuse ridadesse.

"Mida rohkem parteisid on nõus tegema koostööd, seda parem oleks see riiklikule julgeolekule," ütles SZK poliitik Viktors Valainis. Ta toetab ka Uue Ühtsuse peaministrikandidaati, kelleks on Evika Silina.

Ühisnimekiri teatas hiljuti, et on valmis läbirääkimisteks. Parlamendisaadik Igors Rajevs ütles, et partei on valmis valitsuses tööd jätkama ning ei taha "punaseid jooni" tõmmata, vahendas LSM.

"Ühisnimekiri oleks valmis töötama Silina juhitavas valitsuses, kui president esitab ta peaministrikandidaadiks, esimesed kohtumised on jätnud positiivse mulje," ütles Rajevs.