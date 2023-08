WSJ: Venemaa kehva majanduslikku olukorda kasutab ära AÜE

Ajaleht The Wall Street Journal kirjeldab, kuidas Araabia Ühendemiraadid (AÜE) kasutab ära Venemaa kehva majanduslikku olukorda ning Dubaist on saanud globaalse naftaäri keskus.

Moskvast pärit finantseksperdid lähevad nüüd tööle AÜE pankadesse, et hallata seal Venemaalt pärit raha. Dubai ärimehed kauplevad nüüd Venemaalt pärit nafta ja kullaga. Venemaa investorid ostavad aga Dubais kokku kinnisvara.

AÜE ja Venemaa sidemed häirivad AÜE julgeolekupartnerit USA-d. Venemaa raha on aga AÜE jaoks muutunud liiga tähtsaks, et Abu Dhabi saaks sellest loobuda, vahendas The Wall Street Journal.

"Nad on valmis ära kasutama Moskva-vastastest sanktsioonidest tekkinud võimalusi, et tugevdada oma majandussidemeid Venemaaga," ütles San Francisco ülikooli Lähis-Ida ekspert Stephen Zunes.

AÜE on ÜRO-s mitu korda hukka mõistnud Venemaa sissetungi Ukrainasse. AÜE ametnik ütles ajalehele The Wall Street Journal, et riigi pangad jälgivad Venemaale kehtestatud sanktsioonide täitmist, et vältida rahvusvahelise õiguse rikkumisi.

Viimase aasta jooksul on AÜE-sse läinud elama kümned tuhanded venelased. Enamikule venelastest AÜE-s sanktsioonid ei kehti. Venelased saavad seal osta läänes toodetud luksuskaupu, lapsed käivad venekeelsetes koolides. Vene ärimehed viivad AÜE-st kodumaale läänes toodetud elektroonikat, autosid.

AÜE ostab soodushinnaga Venemaa toornaftat, müüb edasi või rafineerib turuhinnal põhinevaks tooteks. Selline kaubandus ei ole praegu vastuolus sanktsioonidega. Naftakaubanduse keskus on seetõttu kolinud Genfist Dubaisse.

Dubais veedavad nüüd aega ka Venemaa superrikkad. Putini liitlane ja naftakompanii Rosneft juht Igor Setšin tähistas uut aastat Dubai lähedal asuval tehissaarel. Samas piirkonnas omab kinnisvara ka Tšetšeenia juht Ramzan Kadõrov.

Venemaalt pärit raha tõttu tekkis Dubais kinnisvarabuum. "Venelased peavad Dubaid turvaliseks kohaks, kust keegi ei ürita neid minema ajada," ütles kinnisvarafirma Sobha Realty müügijuht Maria Gallabova.