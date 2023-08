Kell 21.35 "Ukraina stuudios" brigaadikindral Karus ja Sven Mikser

Venemaa jätkab Ukraina linnade pommitamist, kuid rindel on ukrainlased suutnud olukorda enda kontrolli all hoida. Bahmutis ja Donetski piirkonnas proovib Venemaa olukorda enda kasuks pöörata, aga seni edutult. Saates kommenteerib olukorda Kaitseväe Akadeemia ülem brigaadikindral Vahur Karus.

Eesti ühines G7 ühisavaldusega Ukraina toetamiseks. Millist reaalset kasu see dokument Ukrainale toob? Kas Wagneri sõdurite tegevus Valgevenes on reaalne oht sõjategevuse laienemisele või proovitakse hajutada lääneriikide tähelepanu ja enesekindlust? Saate teine külaline on Euroopa Parlamendi liige Sven Mikser.

"Ukraina stuudio" algab kell 21.35. Saatejuht Reimo Sildvee.