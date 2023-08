Briti kohus mõistis seitse vastsündinut tapnud medõe eluks ajaks vangi

Eelmisel nädalal mõistis kohus Letby süüdi vastsündinute tapmises. Esmaspäeval selgus, et 33-aastane sarimõrvar veedab oma ülejäänud elu trellide taga, vahendas Financial Times.

Lucy Letby mõisteti süüdi peale kaks aastat kestnud juurdlust Cheshire'i politsei poolt tulenevalt seletamatute imikusurmade arvu tõusust. Enne 2015. aasta juunit hukkus selle haigla vastsündinute osakonnas aastas keskmiselt vaid kolm vastsündinut. Kohtuasi Letby vastu kestis rohkem kui 10 kuud ning seda peetakse Briti ajaloo kõige kauem kestnud mõrvakohtuasjaks.

Uurijad eeldavad, et Letby võis kokku rünnata vähemalt 30 vastsündinut. Letby keeldus osalemast kohtuotsuse ettelugemisel.

Letby pani mõrvad toime 2015. aasta juunist 2016. aasta juunini, tapmiste motiiv ei ole selgunud. Letby töötas Chesteri vastsündinute osakonnas 2012. aasta jaanuarist kuni 2016. aasta juunini.

Mõned töötajad väidavad, et vastsündinud oleksid ellu jäänud, kui haigla juhid oleksid nende hoiatusi varem kuulda võtnud. Kohtuistungil selgus, et arstid väljendasid Letby tegevuse pärast muret vähemalt viiel erineval korral, enne kui ta lõpuks osakonnast eemaldati, vahendas The Times.

Töötajad pöördusid toonase meditsiinidirektori Ian Harvey poole. Nad nõudsid, et Harvey pöörduks politseisse.

2018. aastal pensionile läinud Harvey lükkas vilepuhujate versiooni tagasi. Ta eitas, et haigla juhid ei tahtnud politseid kaasata ning ütles, et ainsad tõendid, mis neil olid kuritegeliku tegevuse kohta, olid kaudsed.

Veel üks pensionile läinud tippjuht väitis, et polnud kaebustest Letby vastu teadlik enne 2016. aasta juunit.