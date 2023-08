FT: Hiina tahab BRICS-ist teha konkurendi G7-le

Ajaleht Financial Times kirjutab, et Hiina tahab BRICS-ist teha geopoliitilise konkurendi maailma juhtivate tööstusriikide ühendusele G7.

BRICS-i kuuluvad praegu Brasiilia, Venemaa, India, Hiina ja Lõuna-Aafrika Vabariik. Sel nädalal toimub Lõuna-Aafrika Vabariigis (LAV) BRICS-i tippkohtumine.

LAV-i president Cyril Ramaphosa kutsus tippkohtumisele enam kui 60 riigijuhti. Asjaga kursis inimesed ütlesid ajalehele Financial Times, et mitu riiki võidakse kutsuda ühinema BRICS-i riikide blokiga. LAV-i ametnikud ütlesid, et 23 riiki on liitumisest huvitatud, vahendas Financial Times.

Tippkohtumise eel on aga süvenenud India ja Hiina vahelised pinged. Pekingi ja Delhi vahel puudub BRICS-i tuleviku osas üksmeel.

"Kui me laiendame BRICS-i nii, et see moodustaks sama suure osa maailma majandusest kui G7, siis meie ühine hääl kasvab tugevamaks," ütles üks Hiina ametnik.

Hiina juht Xi Jinping sõidab esmaspäeval Johannesburgi, et osaleda seal BRICS-i tippkohtumisel. Viimati käis Xi Jinping välismaal märtsis, kui ta kohtus Moskvas Vladimir Putiniga.

Tippkohtumise eelseid kõnelusi juhtinud ametnikud ütlesid, et uute liikmete vastuvõtmise kriteeriumid peavad kokku leppima BRICS-i juhid. Ametnike sõnul pole päevakorras BRICS-i ühisraha loomine.