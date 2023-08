Teisipäeval jääb õhutemperatuur 20 kraadi juurde

Öö vastu teisipäeva tuleb Lääne-Eestis vahelduva pilvisusega, ida pool pilves selgimistega. Sajab hoovihma ning idapoolsetes maakondades on äikeseoht. Puhub valdavalt läänekaare tuul 3 kuni 8, rannikul iiliti 13 meetrit sekundis. Õhusooja on 11 kuni 15, rannikul kuni 17 kraadi.

Teisipäeva hommikul on Lääne-Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega, ida pool ikka pilves selgimistega ilm. Üksikutes kohtades sajab hoovihma ning paiguti on udu. Puhub läänekaare tuul 2 kuni 7, rannikul iiliti 11 meetrit sekundis. Plusskraade on termomeetril 15 kuni 19.

Päev on saartel vahelduva pilvisusega, mandril pilves selgimistega. Mitmel pool on oodata hoovihma. Tuul puhub läänest kiirusega 3 kuni 8, läänerannikul iiliti 14 meetrit sekundis. Sooja on 18 kuni 22 kraadi.

Teisipäeva õhtul on taevas muutlik. Mitmel pool sajab hoovihma ning paiguti on äikest. Puhub läänekaare tuul 3 kuni 8, saartel ja läänerannikul puhanguti 13 meetrit sekundis. Äikesega võib ka sisemaal tugevamaid puhanguid kaasneda. Õhutemperatuur on 15 kuni 19 kraadi.

Järgnevail päevil on Eesti kohal muutlik ja vahelduv pilvisus. Mitmel pool sajab ikka hoovihma ning võib äikest tulla. Reedel on ilm pisut rahulikum ehk oodata on vaid nõrka sadu. Õhusooja on päevasel ajal keskmiselt 19 kraadi, öösel langeb temperatuur 10 kraadi juurde.