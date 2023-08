Päevalehed kirjutavad Eesti 200 sisetülidest

Eesti 200 esimees Lauri Hussar andis Postimehe teatel Liina Normetile, Kadri Paasile ja Karin Kaup-Lapõninile esmaspäevani aega otsustada, kas nad tahavad erakonnas jätkata, kuna on kahjustanud erakonna mainet. Normet teataski esmaspäeval, et lahkub Eesti 200-st.

Liina Normet Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR

Erakonna juhtkonnaga konflikti sattunud kolmik süüdistab Hussarit diktaatorlikus juhtimises ning erakonna juhte laiemalt hälbimises Eesti 200 algsetest väärtustest.

Nii ütles Paas Postimehele kommentaariks süüdistustele nagu oleks ta Eesti 200 mainet kahjustanud: "Mis puudutab erakonna maine kahjustamist, siis mina ei kutsunud riigikogu valimiste nimekirja kandideerima Johanna-Maria Lehtmet; mina ei paigutanud riigikogu keskkonnakomisjoni esimehe kohale Tarmo Tamme; mina ei saatnud fraktsioonist välja pressiteadet selle kohta, et Tamme asemikuks saab Zuzu [Izmailova], mis osas mõtles Marek Reinaas nädal hiljem ümber; mina ei korraldanud Margus Tsahknale huvide konflikti, millest [Eesti] Ekspress pika artikli kirjutas; mina ei pakkunud RMK nõukogu liikme kohale inimest (Tarmo Tamme – ERR.), kelle huvide konflikt vaatas kaugelt vastu ja kelle kliimaminister [Kristen] Michal kiiresti maha kriipsutas."

Valimisplakatid Türil ja Paides. Autor/allikas: Olev Kenk/ERR

Normet rääkis Eesti Päevalehele, et tema hinnangul ei ole Hussarit erakonna tegelik liider, vaid on teiste inimeste poolt juhitav.

Samuti kirjeldas ta juhtumit, mida ise nimetas "joogid autosse Eesti 200 moodi", milles Hussar, Kadri Napritson ja Marek Reinaas kasutasid erahuvides Hussari ametiautot - saabusid ametiautoga tema juurde, jõid seal vahuveini ning tellisid siis takso asemel uuesti Hussari ametiauto endale järele.

Eesti 200 juhatus süüdistas aga Kaup-Lapõninit ja Normetit Eesti 200 Tallinna liikmete isikuandmete kopeerimises ja väärkasutamises, Paasi aga sellest, et ta mõjutas Normetit süüdistustega meediasse pöörduma, kirjutas Postimees.

Karin Kaup Lapõnin. Autor/allikas: Erakogu

Paas ja Kaup-Lapõnin ütlesid Postimehele, et ei kiirusta erakonnast lahkuma.

Hussar teatas esmaspäeval ERR-ile saadetud kirjalikus kommentaaris, et vastab tõele Normeti väljaastumine erakonnast, kuid ta ei vastanud erakonna juhtimise suhtes tehtud kriitikale.

"Erakonna juhatus kogunes 16.08.2023, kus otsustati, et erakonna sisepoliitika ja vaadete avalikku ründamist ja erakonnaga avalikku vastandumist ei ole võimalik heaks kiita," märkis Hussar. Ta lisas, et kuna Liina Normet on möödunud aastate jooksul andnud omalt poolt erakonna edendamisse olulise panuse, pidas juhatus vajalikuks anda Liina Normetile täiendavalt mõtlemisaega kuni 21. augustini, kas ta soovib Eesti 200 liikmena jätkata ja on valmis lähtuma meie väärtushinnangutest ja põhikirjast tulenevaid kohustustest. "Siiski tänan ma Liinat tema panuse eest erakonda ja soovin talle kõike paremat," märkis Hussar.