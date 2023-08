Trump peab maksma Georgia osariigis 200 000 dollarit kautsjoniks

Endine USA president Donald Trump kavatseb pöörduda neljapäeval Georgia osariigi Fultoni maakonna vanglasse peale kokkulepet, mille alusel maksab Trump kautsjonina 200 000 dollarit ning nõustus ka mitmesuguste teiste tingimustega, vahendas CNN ja Associated Press.

Donald Trump teatas sotsiaalmeediakeskkonnas Truth Social, et läheb neljapäeval Georgia osariiki Atlantasse, kus ta arreteeritakse (see viimane sõna oli algses postituses suurte tähtedega). Mitmed teised koos Trumpiga süüdistuse saanud isikud leppisid samuti kokku kautsjonis.

Tavaliselt kui süüdistatavad saabuvad Fultoni maakonna vanglasse, siis läbivad nad esmalt julgeolekukontrolli. Seejärel süüdistatavat pildistatakse ja võetakse tema sõrmejäljed ning küsitakse isiklikku informatsiooni. Kuna Trump on kautsjoni juba kokku leppinud, siis naaseb ta vabadusse peale vajalike protseduuride tegemist.

Kokkulepe, mille alusel Donald Trump jääb kautsjoni vastu vabadusse, sisaldab märksa rohkem tingimusi kui temaga koos süüdistuse saanud inimeste kautsjoni saamise tingimused. Näiteks ei tohi endine president kasutada sotsiaalmeediat enda 18-ne kaassüüdistatava hirmutamiseks. Samuti ei tohi Trump mõjutada tunnistajaid ega rohkem kui 30 süüdistuse mitte saanud isikut, keda kahtlustatakse samuti valimistulemuse ümberpööramise vandenõus.

Associated Press meenutas, et Donald Trump on varem korduvalt rünnanud avalikult sotsiaalmeedia kaudu teisi inimesi, kes on seotud süüdistega tema vastu. Konkreetselt on Trump süüdistanud Fultony maakonna prokuröri Dani Willist ning Georgian osariigi kuberneri Brian Kempi. Kemp on sarnaselt Trumpiga vabariiklane, kuid ei toetanud teda valimistulemuse ümberpööramise vandenõus ning sertifitseeris tulemused, mis kinnitasid Joe Bideni võitu osariigis.

Georgia osariigis esitatud süüdistused Trumpi vastu on sel aastal juba neljandad. Teiste süüdistuste puhul on Trumpile kehtestatud tavapärasemad tingimused enne kohtuprotsessi algust. Fultoni maakonnas on Trumpi süüdistuste tõttu toodud kohale täiendavad politseijõud, kes on seadnud end valmis kohaliku kohtumaja ümbrusesse.