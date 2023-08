BRICS-i juhivad kohtuvad Lõuna-Aafrikas ilma Putinita

Lõuna-Aafrika Vabariigis toimub see nädal BRICS-i tippkohtumine. Viie riigi liidritest ainsana ei tule füüsiliselt kohale Vladimir Putin, kelle suhtes on Rahvusvaheline Kriminaalkohus kehtestanud vahistamismääruse.

22. augustist kuni 24. augustini toimub Lõuna-Aafrika Vabariigis Johannesburgis BRICS riikide tippkohtumine. Ühendusse kuuluvad Brasiilia, Venemaa, India, Hiina ja Lõuna-Aafrika Vabariik. Koosluse akronüümist lühendi mõtles 2001. aastal välja USA investeerimispanga Goldman Sachsi analüütik Jim O'Neill.

Kohtumisel Johannesburgis arutatakse muuhulgas grupi liikmesuse võimalikku laiendamist, et olla ühiselt suurem vastukaal lääneriikidele. Esimesena saabus Lõuna-Aafrika Vabariiki BRICS riikide riigijuhtidest Hiina president Xi Jinping, kes saabus riigivisiidile. Brasiilia president Luiz Inacio Lula da Silva ja India peaminister Narendra Modi osalevad samuti tippkohtumisel, vahendas Reuters.

Chinese President Xi Jinping arrived in Johannesburg on Monday to attend the 15th #BRICS Summit to be held here, and pay a state visit to South Africa. https://t.co/XyZvFd6cVk pic.twitter.com/X2bu9WiOFr — China Xinhua News (@XHNews) August 22, 2023

Rahvusvahelise Kriminaalkohtu (ICC) poolt tagaotsitav Venemaa president Vladimir Putin tippkohtumisel füüsiliselt ei osale ning võtab osa virtuaalselt. Lõuna-Aafrika Vabariik (LAV) on ICC osaline ning oleks kohustatud Putini vahistama kui ta saabuks riiki.

LAV president Cyril Ramaphosa ütles pöördumisel enne kohtumisi, et laiendatud BRICS esindaks laiemat rühma riike erinevate poliitiliste süsteemidega, mida ühendab ühine soov näha tasakaalukamat maailmakorda. Kohtumisel peaks arutlusele tulema ka grupi riikide soov kasutada enam kohalikke valuutasid.

BRICS riigid on samas jätkuvalt erisugused. Venemaa vastu on kehtestatud ulatuslikult lääneriikide sanktsioone, samas India on lääneriikidega hakanud üha tihedamalt läbi käima. Samuti on Brasiilia taas läänega kontakti enam otsinud.

Hiina on küll maailma suuruselt teine majandus, kuid neil nende kunagi särav majanduskasvu periood tundub olevat möödanik. Samuti on LAV-l oma majanduslikud raskused ja elektrikriis, mis tekitab igapäevaseid elektrikatkestusi. Kaks BRICS-i liiget, India ja Hiina, on korduvalt omavahelise vaidlusaluse piiri üle sõdinud.