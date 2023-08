Tallinna opositsioon ei mõista, miks kaks abilinnapead aru andma ei tule

Tallinna volikogu opositsioon on pahane kahe abilinnapea – liikluse eest vastutava Vladimir Sveti ja hariduse eest vastutava Andrei Kante – peale, kes ei osale neljapäevasel volikogu infotunnil, kus opositsioon soovib esitada küsimusi kooliaasta eelse liikluskaose kohta Tallinna südalinnas.

ERR-i poole pöördunud Isamaa ja Reformierakonna fraktsiooni esimees ei mõistnud, miks ei soovi liikluse ja hariduselu eest vastutavad abilinnapead kooliaasta alguse eel linnavolikogu infotunnis saadikute küsimustele vastata.

Linnavolinike mure on seda mõistetavam, et veel eelmisel nädalal oli linnavalitsusel plaanis istungile saata vaid üks abilinnapea, ettevõtluse ja innovatsiooni eest vastutav sotsiaaldemokraat Joosep Vimm. Ülejäänud seitsmele linnavalitsuse liikmele ei sobinud infotund graafikusse.

Volikogu eestseisuses linnavalitsuse otsuse vastu protestinud Isamaa fraktsiooni esimees Karl Sander Kase ütles ERR-ile, et linnasekretär Priit Lello lubas seejärel kaebuse edasi anda ning peale seda teatati linnavalitsusest, et lisaks Vimmale osalevad neljapäevases infotunnis ka linnaplaneerimise eest vastutav abilinnapea Madle Lippus (samuti SDE) ja linnavara ning mupo ja spordi eest vastutav keskerakondlane Tiit Terik.

Sveti pidigi infotunnis asendama Terik, kuid Teriku nõunik teatas, et liikluskaose kohta siiski küsida ei saa. Selle nädala alguses üritas Isamaa fraktsioon küsimust siiski päevakavasse suruda.

Kolmapäeva hommiku seisuga polnud infotunni päevakava veel avalikuks tehtud.

Kase sõnul jääb arusaamatuks, miks Kante ja Svet siiski infotundi sel nädalal väldivad. "Kooliaasta alguse ees oleks elementaarne vastata linnavolikogu liikmete küsimustele," nentis ta.

Sama mure oli ka Reformierakonna fraktsiooni esimehele Sander Andlal. Lisaks abilinnapeade põiklemisele ei mahu opositsioonile pähe ka see, et linnavalitsus ei leidnud suvel poolteist kuud ühtki põhjust, miks istungiks kokku tulla.

Svet: küsimusi saab esitada kogu aeg, see ei pea toimuma kaamera ees

Abilinnapea Svet ütles ERR-ile saadetud kommentaaris, et ta on koos Kantega sel nädalal kohtunud juba koolijuhtidega ning teisipäeval toimus samal teemal põhjalik pressikonverents ning et volikogu liikmete küsimustele ei pea ilmtingimata vastama kaamera ees infotunnis, mida kõik huvilised saavad otseülekandes jälgida.

"Kõikidel linnavolinikel on alati võimalus esitada kirjalikke arupärimisi, millele ka operatiivselt vastatakse. Küsimustele vastatakse jooksvalt, mitte ainult siis, kui volikogu infotunnis on otseülekanne sisse lülitatud," ütles Svet.

Svet märkis, et tema teada pole seni ühtegi arupärimist liikluskorralduse küsimustes linnavolinikelt laekunud. Ja üleüldse ei osale abilinnapead infotunnis teemade, vadi graafiku järgi, lisas ta.

"Linnavolikogu infotunni formaat eeldab, et sellest võtab osa piiratud arv abilinnapeasid, terveks sügiseks on selleks koostatud graafik. Vastavalt graafikule osalevadki abilinnapead volikogu infotundides," lausus ta.

Mure südalinna koolilaste pärast

Enne kooliaasta algus tunnistavad samas ka mõlemad abilinnapead, nii Kante kui ka Svet, et südalinnas asuvate koolide lastel saab sügisel keeruline olema päevast päeva õigel ajal kooli jõuda.

Kante sõnul on ka koolidele öeldud, et hilinemistesse suhtutaks mõistvalt.

"Koolijuhid mõistavad probleemi ja võimalusel arvestavad nendest tulenevate häiringutega. Vanematele tuletatakse õppeaasta eel eKooli või Stuudiumi kaudu meelde, millised ajutised liikluskorralduslikud muudatused kesklinnas kehtivad ning antakse soovitusi, kuidas kõige otstarbekam on olukorraga hakkama saada. Eelkõige tasuks algklasside õpilaste vanematel koos lapsega koolitee varakult üle vaadata ja kooli minekut harjutada. Lapse kooli saatmiseks võiks isikliku auto asemel kasutada pigem ühistransporti," lausus Kante.

Kase märkis aga, et teisipäevasel pressikonverentsilt lastele ja lapsevanematele enne kooliaasta algust ühtegi positiivset sõnumit ei tulnud.

"Pigem läheb olukord isegi hullemaks. Teade, et Tallinna 21. kool satub täielikku remondi- ja ehitustööde epitsentrisse, paneb muretsema paljud lapsed ja lapsevanemad. Lisaks tunnevad jätkuva liikluskaose mõjusid Kesklinna vene gümnaasium ja juudi kool," lausus ta.