WSJ: riigid ja firmad jooksevad Kuul olevale veele tormi

Ajaleht The Wall Street Journal kirjutab, et alanud on taas suur võidujooks Kuule. Riigid ja erafirmad üritavad Maa loodusliku kaaslase pinnalt vett koguda ning saadavad mehitamata missioone Kuu lõunapoolusele.

Kuu pinnalt vee leidmine ja selle sealt kogumine võib aidata teadlastel senisest veel pikemaid kosmoselende planeerida. Teadlased avastasid juba 2008. ja 2009. aastal, et Kuu lõunapoolusel võib olla vett, vahendas The Wall Street Journal.

Kuu lõunapoolus pakub nüüd erilist huvi teadlastele, kes usuvad, et püsivalt varjus olevad polaarkraatrid võivad sisaldada vett. Kivimites külmunud vett loodetakse omakorda muuta õhuks ja raketikütuseks.

USA kosmoseagentuuri NASA hinnangul on vee olemasolu tulevase Kuu baasi jaoks kriitilise tähtsusega ressurss. Kuu looduslike ressursside ärakasutamine tähendaks, et Maalt ei peaks enam kütust Kuule vedama.

"Vesi on Kuul elamise võti. Kahtlustame, et seda on seal palju. Seepärast on vaja neid missioone, et kontrollida, kui palju seda täpselt on," ütles Florida tehnoloogiainstituudi teadur Csaba Palotai.

NASA juht Bill Nelson hoiatas hiljuti Hiina ambitsioonide eest ja ütles, et Peking üritab Kuu pinnal kanda kinnitada. Hiina väidab, et riik pole huvitatud võidurelvastumisest kosmoses. Kompartei väidab veel, et kosmoseuuringud peaksid kasu tooma kogu inimkonnale.

1969. aastal jõudis esimene inimene Kuu pinnale. Riigid ja firmad tahavad nüüd kaasaegse tehnoloogia abil saata Kuu pinnale rohkem kulgureid. Kuu lõunapooluse pind muudab aga sinna maandumise keeruliseks.

Hiljuti kukkus Kuu peale puruks Venemaa sõiduk Luna-25. Vene teadlastel tuli kiirustada, sest Maa satelliidile taheti jõuda kindlasti enne India kosmoseliikurit.

Kuu pinnal üritab kanda kinnitada ka USA ning NASA teeb koostööd erasektoriga. Üks nendest firmadest on Houstonis asuv Intuitive Machines. NASA programmidega on seotud veel Pittsburghis asuv kosmoseettevõte Astrobotic Technology. Artemise programmi Kuu-lendudel on plaanis kasutada miljardär Elon Muski kosmosefirma SpaceX tehnoloogiat.