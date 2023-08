Hussar: sellist kaasamist nagu meil kohtab teistes erakondades väga harva

Erakonna Eesti 200 esimees Lauri Hussar ütles, et tema suunas esitatud süüdistused on pahatahtlik laimukampaania ning et Eesti 200 on arvestav, kaasav ja demokraatliku juhtimisega erakond.

Eesti 200-st välja astunud erakonna asutajaliige Liina Normet heitis esmaspäeval Eesti 200-le ja Lauri Hussarile ette diktaatorlikku juhtimist ning erakonna alusväärtustest kaugenemist. Sama heidavad Hussarile ette ka Kadri Paas ja Karin Kaup-Lapõnin.

Hussar ütles "Aktuaalsele kaamerale", et tegemist on pahatahtliku tegevusega, mis on vastuolus erakonna põhikirjaga.

"See on äärmiselt kahetsusväärne, et mõned erakonna liikmed on asunud erakonda ründama viisil, mis ei ole kohane erakonna põhikirjale ja mille puhul ka varasem tegevus, vähemalt ühe inimese tegevus andmekaitseregulatsiooni rikkumisel ei ole justkui piisav põhjus, et ise peeglisse vaadata ja teha sellest ka vastavad järeldused. Erakonna juhatus on nendele inimestele andnud mõtlemisaega ja palunud ka ettepanekuid, et millist võimalust nemad näeksid erakonnas jätkamiseks. Me oleme andnud neile võimaluse erakonna ees oma seisukoht välja öelda ja vabandada. Seda võimalust ei ole kasutatud ja selle asemel on asutud erakonda ründama, millest mul on äärmiselt kahju," kommenteeris Hussar.

"Selles laimukampaanias ma lugesin, et me tegeleme katuserahadega. Eesti 200 ei ole eraldanud mitte ühtegi senti katuseraha mitte kellelegi. Seal on niivõrd palju üle võlli hinnanguid ja hinnanguid, mille soov ongi pahatahtlikult erakonda mustata. Seetõttu mul on neid väiteid väga keeruline kommenteerida," lisas Hussar.

Hussar ei ole nõus süüdistusega justkui oleks ta diktaatorlike omadustega juht.

"No, kui me andsime inimestele mitu päeva aega järele mõtlemiseks, siis ma arvan, et see on kaasav ja väga demokraatlik suhtumine. Olen hinnanud ka Eesti erakondade viimase aja praktikaid ja sellist suhtumist on seal kohata väga harva. Eesti 200 kindlasti hoiab oma liikmeid, tahab nendega arvestada ja kaasab neid, aga kui erakonna liikmed ise ei soovi enam erakonda kuuluda, siis oleks mõistlik sõbralikult lahku minna," lausus Hussar.

ERR küsis Hussarilt, kas erakonna juhatus on temaga samal arvamusel.

"Kui erakonna juhatus kogunes, siis me langetasime üksmeelse otsuse, et selline seisukoht erakonna liikmetele välja saata. Sellel hetkel erakonna juhatus oli üksmeelselt sellel seisukohal," vastas ta.

Mis aga saab Kadri Paasist ja Karin Kaup-Lapõninist? "Ühel liikmel on veel aega vastust sõnastada ja öelda, kuidas ta oma tulevikku näeb ja eks me siis koguneme erakonna juhatusega arutama seda küsimust," sõnas Hussar.

Liina Normet kirjeldas Päevalehes ka juhtumit, mida ise nimetas "joogid autosse Eesti 200 moodi", milles Hussar, Kadri Napritson ja Marek Reinaas kasutasid erahuvides Hussari ametiautot - saabusid ametiautoga tema juurde, jõid seal vahuveini ning tellisid siis takso asemel uuesti Hussari ametiauto endale järele.

Hussar ütles Kuku raadio saates "Sihik" selle kohta, et see on üle pakutud süüdistus. "Tegu oli 19. aprilli üritusega. Kui minu riigikogu tööpäev lõppes, siis ma sõitsin Liina Normeti juurest kodust läbi, viisin talle pudeli vahuveini. Viibisin seal 1,5 tundi ja pärast seda sõitsin oma koju Viimsisse. See on täiesti seaduslik ja ette nähtud. Küsisin selle kohta üle ka riigikogu kantselei direktorilt," rääkis Hussar.

Kallas: tüli erakonnas on avalik asi

Eesti 200 aseesimees Kristina Kallas ütles Vikerraadio saates "Uudis +", et tüli erakonnas on vindunud juba mõnda aega. "Nüüd on ta siis kulmineerunud sellega, et Liina Normet esitas lahkumisavalduse, millest on mul väga kahju," ütles Kallas.

Kallas rõhutas aga, et erakonnad peavad olema väga läbipaistvad ja kõik, mis erakonnas sees toimub on tegelikult avalik info. "Igasugune tüli, ka kahe või kolme inimese vahel organisatsioonis, on avalik tüli. Erakondade puhul on see kõik järgmisel päeval lehes, mis ongi tegelikult õige, sest erakonnad on avaliku võimu teostajad ja nende suhtes peab olema usaldus. Ja kõik, mis erakonnas toimub, peab olema avalik," lausus Kallas.

Küsimusele, kes juhib erakonda, vastas Kallas, et juhatus. "Juhatuse koosolekul tehakse poliitilisi otsuseid erakonna juhtimise kohta, kampaaniate kohta, poliitikate kohta, personali kohta. Mina ei näe, et seda erakonda juhitaks kuskilt kõrvalt," sõnas Kallas.

Ametiauto kasutamise kohta vahuveini viimiseks erakonnakaaslasele, ütles Kallas, et tema seal väärkasutust ei näe.

"Ametiautod on nii ministritel kui ka riigikogu esimehel sellised, et nad saaksid ühest punktist teise võimalikult kiiresti. Sisuliselt kuni koduukseni, kohtumiselt kohtumiseni on sul võimalik seda ametiautot kasutada. Mina saan aru sellest juhtumist, et tegelikult oli see sama asi, et Lauri kasutas kohtumiselt kohtumisele sõitmiseks, ta tuli tunniks ajaks ka erakonna kohtumisele ja sealt sõitis koju. See on tegelikult täiesti tavaline, kuidas ametiautot kasutatakse. Ma ei näe siin seda, et keegi oleks seda kuritarvitanud. Erakonna töö ja kohtumised erakonnaga on poliitiku päevakava osa," ütles Kallas.

Uibo: meil on väga tore seltskond ägedaid inimesi

Eesti 200 riigikogu fraktsiooni aseesimees Toomas Uibo ütles Raadio 2 hommikusaates kolme erakonnakaaslase süüdistusi kommenteerides, et erakonna jaoks on see teema lõppenud. "Mina arvan küll, et tuleb Liinale soovida edu väljaspool poliitikat või siis leiab ta uue erakonna," sõnas ta.

"Mina ei hakka spekuleerima, mis seal täpselt oli. Eks kui palju inimesi tuleb kokku, siis tekib ikka arusaamatusi. Keegi pettub milleski. See on loomulik. Selle eest ei ole kaitstud mitte keegi," ütles ta.

Uibo sõnul ei taju ta seda, et Eesti 200 oleks oma varasematest põhimõtetest loobunud. "Mis puudutab ka kuluhüvitisi, siis minul on see siiamaani ümmargune null," märkis ta.

"Meil on väga tore seltskond ägedaid inimesi, oma ala eksperte ja toimetame täpselt nii nagu me tunneme ja mõtleme selle peale, milleks me üldse kokku oleme tulnud ja tegutseme selle järgi," ütles Uibo kokkuvõtteks.

Emori viimase küsitluse järgi on Eesti 200 toetus 7,4 protsenti. Eelmisel kolmapäeval avaldatud Norstati uuringu järgi oli see 8,4 protsenti.

"Eks muidugi reiting on ka oluline. Eesti 200 tuli tegema ära olulisi asju. Mingeid asju on juba tehtud, valmistame ette järgmiseid suuremaid samme, on see siis nulleelarve või personaalse riigi arendamine," ütles Uibo reitingu kohta.