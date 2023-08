Kiiev: Horvaatia pakub Ukrainale teraviljaekspordiks oma sadamaid

"Horvaatia peaminister kinnitas oma valmisolekut pakkuda Doonau ja Aadria mere sadamaid Ukraina teravilja veoks," seisis Kiievi teates.

Zelenski rääkis olukorrast lahinguväljal, Ukraina väe pealetungist ja muredest, millega see silmitsi seisab. Samuti teavitas ta Plenkovici Ukraina energiasüsteemi ja õhutõrje ettevalmistusest sügis-talviseks hooajaks.

Lisaks kurtis Zelenski Venemaa ebaseadusliku laevaliikluse blokeerimise üle Mustal merel ja massilistest raketirünnakutest Ukraina sadamataristule, mis ohustab maailma toiduga kindlustatust.

Zelenski rõhutas, et Ukraina on valmis jääma ka edaspidi üleilmse toidujulgeoleku tagajaks ning on huvitatud uute võimaluste leidmisest maailmaturu toiduga varustamiseks, millest üks võiks olla Horvaatia.

Riigijuhid arutasid ka Venemaa Ukraina-vastase agressiooni põhjustatud geopoliitilisi ja muid väljakutseid ning kooskõlastasid samme edasiseks koostööks rahvusvahelisel areenil.

Zelenski märkis eraldi ära Horvaatia kogemuse tähtsuse humanitaardemineerimise vallas ning tänas Horvaatia praktilise abi ja eestvedamise eest Ukraina alade demineerimisel.

Kahe riigi liidrid märkisid oktoobris Zagrebis toimuva humanitaardemineerimis-alase rahvusvahelise doonorikonverentsi korraldamise tähtsust.

President tänas ka Horvaatiat ja horvaate Ukraina pagulaste eest hoolitsemise eest.