Hiina soovib BRICS-i liikmetega tihedamat koostööd

Venemaad esindab kohtumisel välisminister Sergei Lavrov, ja mitte president Vladimir Putin, kuid vaevalt, et viimane oleks tulnudki, arvestades rahvusvahelise kriminaalkohtu kinnipidamismäärust. Putini visiit oleks seadnud kohtumise korraldaja väga keerulisse olukorda ning piinlikkust soovib selle ühenduse eestvedajaks tõusnud Hiina veel vältida. Küll aga tahab Hiina suurendada oma mõju maailmas ning see ühendus oleks heaks kasvulavaks toetuse laiendamiseks.

"Mul oli väga viljakas kohtumine president Ramaphosaga. Vahetasime arusaamu kahe riigi suhete arengust uuel ajastul, aga ka ühiseid muresid rahvusvahelistel ja regionaalsetel teemadel ning jõudsime olulisele konsensusele," sõnas Hiina president Xi Jinping.

Hiina on Lõuna-Aafrika Vabariigi suurim kaubanduspartner ning aastaid kestnud Hiina mõjutustegevus Aafrikas on oma kõlapinna leidnud.

"Arutasime sünergiavaldkondi seoses LAV-i ja teiste Aafrika riikide üleskutsega reformida globaalse valitsemise institutsioone, eelkõige aga ÜRO julgeolekunõukogu. Nõustusime, et Aafrika kontinent, kes on praegu välja jäetud

sellest kesksest ja tähtsast maailmaorganisatsiooni osast, peaks saama hääle

ÜRO julgeolekunõukogus," ütles Lõuna-Aafrika Vabariigi president Cyril Ramaphosa.

Lõuna-Aafrika vabariigi ametnike sõnul on ligi 40 riiki avaldanud huvi ühendusega koostööd teha. Üks liitudasoovijatest on Argentina ning seda toetab ka Brasiilia president, hoolimata tõsiasjast, et Argentinal on tõsiseid finantsprobleeme. Brasiilia leiab samuti, et muutusi on vaja ning soov on saada võrdsena laua taha Euroopa Liidu ja USA-ga.

"Meie tahame luua uued mehhanismid, mis looks võrdsema maailma seoses poliitiliste otsuste langetamisega. Nagu näiteks ÜRO julgeolekunõukogu

alaliste liikmete teema. Miks ei saa Brasiilia liituda? Miks India ei saa?

Miks ei saa liituda LAV või Saksamaa? Kes ütleb, et samad riigid, kes pandi sinna 1945. aastal, peaksid seal jätkama? Maailm on muutunud, poliitika on muutunud," ütles Brasiilia president Luiz Inacio da Silva.

Kasvava geopoliitilise vastasseisu lävel kavatseb USA president Joe Biden kutsuda septembris New Delhis G20 tippkohtumisel reformima nii Rahvusvahelist Valuutafondi (IMF) kui Maailmapanka. Valge Maja teatel on reform vajalik, et need organisatsioonid vastaksid paremini arenevate riikide vajadustele.