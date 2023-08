Haapsalu kokad valmistavad ette 400 inimesele mõeldud menüüd

Haapsalu kutsehariduskeskuses valmistatakse ette 400 inimesele mõeldud menüüd, mille roogi saab tasuta degusteerida 2. septembril peetaval Haapsalu gurmeeturul. Eriliseks teeb menüü fakt, et selle läbivaks ideeks on kasutada ära kohalikke metsa- ja ranna-taimi ning marju.

Valmiva menüü panid kokku raamatu "Metsapoole maitsed" autorid Hele-Mai Alamaa, Maret Allikas ja Margit Välja, kes näitavad sellega Haapsalu kutsehariduskeskuse kooliperele, kuidas kasutada Eestis metsikult kasvavaid taimi nagu näiteks randkress, metslauk või maarjahein.

"Me võtsime fookusesse metsikud taimed ja metsikud Läänemaa taimed. Eelkõige me siis lähtusime oma menüüd koostades sellest ja muidugi ka kohalik tooraine. Loomulikult kala ja kohalikud aiasaadused," sõnas Välja.

Koolipere sai kaasa lüüa ka Läänemaal peetud proovikorjel ja näha oma silmaga, milliseid söögiks sobivaid taimi ja marju siin leidub.

"Kõigile nendele poes müüdavatele ürtidele, maitsetaimedele, mida ma võib-olla igapäevaselt ostan ja kasutan, on tegelikult meie looduses olemas alternatiivid kas metsas või siis ranna ääres," rääkis Haapsalu kutsehariduskeskuse kokandusõpilane Sille Villem.

Metsikult kasvavate taimede ja marjade puhul tuleb aga silmas pidada reeglit, et korjata tasub vaid seda, mida sa tunned.

"Kui minna metsa, siis muidugi alati alustada ainult nendest, mida sa tead, korja need ära ja võta võib-olla sõber kaasa, kes teab ja aitab neid teadmisi laiendada või kasuta raamatut või erinevaid äppe on, aga jah korja neid asju, mida sa kindlalt tead," rääkis Allikas.

Esimesed gurmeeturu menüüsse minevad road on katsetatud. Selline näeb välja ahvenakotlett randkressi majoneesi ja leedrikapparitega. Kuna toidumaailmas otsitakse pidevalt uusi elamusi on kokandusõpilastel kasulik proovida asjatundjate käe all maitseid, mida laiemalt ei teata.

"Kui me vaatame ringi Eestimaal ka mööda kodukohvikuid, mis siin iga suvi on, siis ikka otsitakse, et mis on see eriline, mis on selle piirkonna oma, mis on see, mille poolest üllatud. Sellepärast on vaja ka koolis õppijatega koos katsetada.

Haapsalu kutsehariduskeskuses valmivat menüüd saab tasuta proovida 2. septembril Haapsalu raudteejaamas peetaval gurmeeturul.