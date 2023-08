Kolmapäeval tuleb hoovihma ja mõõdukalt soojust

Samal ajal on troopiline palavus Kesk-Euroopa lõunatiiba jõudnud. Teisipäeval kerkis õhusoe seal 30 kuni 36 kraadini. Nii see lähipäevil ka jääb. Kuumuse piir jääb selle pilvevööndi taha ja Läänemere äärde ei jõua. Siinmail jääb ilma tegijaks madalrõhuvöönd.

Eeloleval ööl tuleb üks osa Soome lahe kohale ja selle vahetus läheduses on meil vihmahooge palju. Pilvine taevas õhul kiirelt jahtuda ei lase ja temperatuur jääb 10-ne piirist kõrgemale. Hommik on ka hoovihmadega, aga õhurõhk suundub tõusule, ei lase pilvedel edasi kõrgustesse pürgida. Vihma tuleb neist järjest vähem ja pärastlõunal saartest alates lisandub ka selgeid laike taevasse. Õhusoe kerkib 20 kraadi ümbrusse.

Neljapäeva öö on vaikne ja keset Eestit selge taevaga. Öö hakul on veel vihmapilvi Virumaal ja vastu hommikut saartel. Päevaks toob madalrõhulohk niiskust ja vihmapilvi, mõnes on äike ka sees.

Ööl vastu kolmapäeva on rohkelt pilvi. Mitmel pool sajab hoovihma, on äikeseoht. Paiguti ka udu. Puhub läänekaare tuul 2-8, saartel ja läänerannikul iiliti 12 m/s. Õhutemperatuur on 11..15, rannikul kuni 17 kraadi.

Hommikul on Eesti kohal palju rünksajupilvi, millest vihmahooge tuleb. Kohati püsib udu. Puhub läänekaare tuul 3-9, Liivi lahe ääres iiliti 13 m/s. Õhutemperatuur on 15..17 kraadi.

Ennelõuna on hoovihmadega. Pärastlõunal Lääne-Eestis pilved hõrenevad ja saju võimalus väheneb. Ida-Eestis on vihmahooge ja võib olla äikest. Puhub lääne- ja loodetuul 3-9 m/s. Õhutemperatuur on 17..21 kraadi.

Õhtul on Lääne-Eestis ka selgemat taevast, ida pool on pilvisem. Vihmahooge on vaid üksikuid. Puhub mõõdukas läänekaare tuul. Õhutemperatuur on 16..19 kraadi.

Neljapäeva öö on kahe paksema pilvevööndi vahel selgema taevaga. Päeval jõuab merelt uus ports niiskust, toob hoovihma, kohati on äikest.

Reede on madalrõhuvööndi all öiste udulaamadega. Päeval tibab siin-seal veidi vihma. Ööd on 10 kraadi lähedased, päevasooja 20-ne ümber.

Nädalavahetus on selles variandis vihmahoogudega, aga ilmamudelid on väga erineval meelel. Kui kõrgrõhkkond suudab läbi lõigata madalrõhkkondade tee, siis kujunevad puhkepäevad kuivemaks ja enam päikeseliseks.