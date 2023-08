Oluline 23. augustil kell 14.25:

- Ukraina sõjaväeluure: hävitasime Vene S-400 õhutõrjesüsteemi Krimmis;

- Sobjanini sõnul tabas Venemaa pealinna taas Ukraina droonirünnak;

- USA: Ukraina sõda ei ole patiseisus;

- ISW: Ukraina väed liiguvad edasi Robotõne ümbruses;

- Ida-Ukrainas sai Venemaa suurtükirünnakutes surma kolm inimest.

Ukraina sõjaväeluure: hävitasime Vene S-400 õhutõrjesüsteemi Krimmis

Ukraina kaitseministeeriumile alluva sõjaväeluure (HUR) teatel hävitasid nad Krimmis poolsaarel paiknenud Vene moodsa S-400 õhutõrjesüsteemi. Süsteemi hävingust jagasid nad ka videot, mis levib laialt ka sotsiaalmeedias. Väidetavalt hävitati see süsteem kolmapäeva hommikul Olenivka küla lähistel Tarkhankuti lahe lähistel, mis paikneb Krimmi poolsaare lääneosas Musta mere ranniku lähistel.

Defense Intelligence (aka Budanov's office)

Russian S-400 complex has been destroyed in the occupied Crimea



On August 23, 2023, around 10:00 a.m., an explosion occurred near the village of Olenivka on Cape Tarkhankut in the temporarily occupied Crimea... pic.twitter.com/5bpb0v49Ka — Voices of the Army (@SmartUACat) August 23, 2023

Ukraina sõjaväeluure rõhutas, et Venemaal on selliseid õhutõrjesüsteeme väga piiratud arvul ning seega oli tegu valusa löögiga Vene õhutõrje vastu. HUR-i teatest ega vidoest ei selgu, et millega õhutõrjesüsteemi rünnati ning ms seadme abil selle hävingut filmiti.

Sobjanini sõnul tabas Venemaa pealinna taas Ukraina droonirünnak

Venemaa õhutõrje laskis Moskva oblasti kohal alla kaks drooni ja kolmas tabas Moskva ärikeskuses pooleliolevat kõrghoonet, teatas kolmapäeval Moskva linnapea Sergei Sobjanin.

"Täna õhtul tulistas õhutõrje Moskva oblasti Možaiski rajooni kohal alla drooni. Teine mehitamata lennumasin tabas linnas ehitatavat hoonet," teatas Sobjanin.

Sobjanin lisas, et kaitseministeeriumi teatel olevat üks droon alla tulistatud Moskva oblasti Himki piirkonnas.

Ukraina droonirünnakud Venemaaa territooriumi sügavusse on viimasel ajal sagenenud.

Üks ärikeskuses ehitatav hoone sai "väiksemat kahju", kirjutas riiklik uudisteagentuur TASS.

Lennuliiklus Moskva Vnukovo, Šeremetjevo ja Domodedovo lennujaamades oli peatatud, viitas TASS lennuteenistustele.

Another night, another strike on Moscow, another temporary shutdown of the Russian capital's airports. It's become the new normal. pic.twitter.com/OPi5zL4CQ2 — Yaroslav Trofimov (@yarotrof) August 23, 2023

Kiiev: Ukraina õhutõrje hävitas öösel 11 vaenlase drooni 20-st

Ukraina õhujõudude teatel hävitasid õhutõrjejõud ööl vastu kolmapäeva 11 vaenlase drooni 20-st.

Kokku lasti Venemaalt Primorsko-Ahtarski rajoonist ja okupeeritud Krimmist välja kuni 20 ründedrooni Shahed-136/131.

Ukrainat väisab Portugali president

Portugali president Marcelo Rebelo de Sousa saabus kolmapäeva hommikul Ukrainasse kahepäevasele visiidile, teatas Portugali meedia.

Agentuuri Lusa teatel saabus Portugali riigipea välisminister João Gomes Cravinho saatel kell 7.30 Kiievi vaksalisse.

Portugali president ütles, et tuli Kiievisse väljendama solidaarsust Ukrainaga, samuti osalema neljapäeval iseseisvuspäeva pidustustel.

"Peaminister, vabariigi assamblee esimees ja välisminister on siin mitu korda käinud, nüüd saabus president. Portugal näitab oma solidaarsust kõigis valdkondades," ütles de Souza.

President teatas ka, et kohtub neljapäeval Ukraina ametivenna Volodõmõr Zelenski ja Ukraina peaministri Denõss Šmõhaliga ning osaleb Krimmi tippkohtumisel.

Lisaks on tal plaanis "külastada asutust, mis on pühendatud väga tõsisele murele Ukraina laste pärast", kes on sõja tõttu oma perest eraldatud või orvuks jäänud.

Kavas on ka presidendi visiit Butšasse Kiievi oblastis.

Kolmapäeval saabus Ukrainasse ka Leedu president Gitanas Nauseda. Ukraina tähistab 24. augustil iseseisvuspäeva.

Kuberner: Vene droonirünnak tabas Odessa piirkonna viljaveotaristut

Ukraina lõunaosa Odessa piirkonda tabas kolmapäeval Venemaa droonirünnak, teatas kohalik kuberner.

Tegemist on järjekordse rünnakuga teravilja eksportimiseks kasutatavatele rajatistele pärast seda, kui Musta mere kaudu ohutult teravilja välja vedada võimaldanud leping kokku varises.

"Tootmis- ja ümberlaadimiskompleksidel said lööke. Kahjustatud objektide hulgas olid ka aidad," teatas kuberner Oleh Kiper Telegramis. Kuberner lisas, et tsiviilisikud kannatada ei saanud.

Ukraina sõjaväelane Autor/allikas: SCANPIX/AP/LIBKOS

USA: Ukraina sõda ei ole patiseisus

USA kõrge ametnik ütles teisipäeval, et hoolimata murest Ukraina vastupealetungi aeglase edenemise pärast ei ole sõda patiseisus.

"Ei, meie hinnangul ei ole konflikt patiseisus," ütles Valge Maja riikliku julgeoleku nõunik Jake Sullivan vastuseks ajakirjaniku küsimusele.

Sullivan nimetas olukorda "dünaamiliseks", kus nii Venemaa kui ka Ukraina väed on samaaegselt kaitses kui pealetungil, olenevalt paigast pikal rindejoonel.

"Venemaa ründab paiguti tulevikus ja ründab ka praegu. Aga loomulikult ründab ka Ukraina, Ukraina on saavutanud samuti edu, eriti lõunas," ütles Sullivan.

Sullivan kirjeldas Ukraina vasturünnakut kui metoodilist ja pidevat kohanemist väljakutsetega, lisades, et Kiievi kindralid peavad lisaks võitlema "jätkusuutlikult", et suuta Venemaa vägesid pikemas vaates survestada.

"Ma ei saa asjadest edasi rutata ja ennustada, kuidas asjad selle sõja käigus arenevad. Kuid me jätkame Ukraina toetamist tema vastupealetungis," lisas Sullivan.

ISW: Ukraina väed liiguvad edasi Robotõne ümbruses

Rahvusvaheline sõjauuringute keskus (ISW) kirjutab, et Ukraina väed jätkavad Robotõne ümbruses edusammude tegemist. 21. ja 22. augustil avaldatud geolokeeritud videote kohaselt tungisid Ukraina väed edasi Robotõne kaguosas. Suurem osa Vene sõjablogijatest tunnistab, et Ukraina väed kontrollivad vähemalt Robotõne põhjaosa. Blogijad väidavad, et küla lõunaosas asuvad endiselt Vene väed.

Ida-Ukrainas sai Venemaa suurtükirünnakutes surma kolm inimest

Vene suurtükivägi pommitas teisipäeva hilisõhtul kaht küla Ida-Ukrainas Lõmani linna lähedal, tappes kolm ja haavates kaht inimest, teatasid võimud.

"Torskes sai surma kolm ja haavata üks, Zakitnes sai haavata veel üks tsiviilisik," teatas Donetski oblasti juht Pavlo Kõrõlenko.

Venemaa pommitas taas Sumõ oblastit

Venemaa pommitas teisipäeval Sumõ oblastis asuvat seitset asulat. Vigastada sai neli inimest. Vene väed on Sumõ oblastit pidevalt pommitanud alates 2022. aasta aprillist, kui Ukraina väed selle vabastasid, vahendas The Kyiv Independent.

Ukraina väitel kaotas Venemaa ööpäevaga 480 sõdurit

Ukraina kaitsejõudude peastaap avaldas kolmapäeval tavapärase hinnangu Venemaa senistele kaotustele sõjas alates selle Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 258 820 (võrdlus eelmise päevaga + 480);

- tankid 4373 (+11);

- jalaväe lahingumasinad 8488 (+12);

- lennukid 315 (+0);

- kopterid 316 (+0);

- suurtükisüsteemid 5318 (+23);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 722 (+1)

- õhutõrjesüsteemid 491 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 4324 (+12);

- tiibraketid 1406 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 7745 (+23);

- laevad / paadid 18 (+0);

- eritehnika 800 (+3).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.