Tallinna Kaubamaja Grupp rajab Maardusse logistikakeskuse

Keskuse kogupindala on 17 200 ruutmeetrit ning ehitus läheb maksma ligikaudu 20 miljonit eurot, teatas Tallinna Kaubamaja.

"Kaasaegse keskuse rajamine loob paremad võimalused muuta meie ettevõtete tarneahelad efektiivsemaks ning seega pakkuda meie klientidele veelgi paremat ostukogemust," rääkis Tallinna Kaubamaja Grupi juhatuse esimees Raul Puusepp. Puusepa sõnul finantseeritakse logistikakeskuse ehitus grupi omavahenditest ja pangalaenuga. "Tallinna Kaubamaja Grupis tehakse aasta jooksul üle 48 miljoni ostu, enamus neist Selveri 74 kauplusest. Oleme aastate jooksul oluliselt kasvanud, nii et oma logistikakeskuse rajamine tundus ainuvõimalik samm."

Esimeses etapis teenindab logistikakeskus peamiselt Selveri vajadusi. "Oleme arvestatud tulevikus kaubamahu suurendamise võimalusega kaasates suuremal määral ka teisi grupi ettevõtteid," lisas Puusepp.

2024. aasta sügiseks valmiv keskus on oluliste liiklussõlmedega hästi ühendatud ning ligi viie hektari suurune krunt võimaldab tulevikus ka hoone laiendamist.

Tallinna Kaubamaja Grupi kuuluvad Kaubamaja AS, Selver AS, Kulinaaria OÜ, Viking Security AS, Walde AS, Skarabeus Julgestusteenistus OÜ, Caesari Turvateenistuse AS, TKM Kinnisvara AS, TKM Kinnisvara Tartu OÜ, UAB TKM Lietuva, SIA TKM Latvija, KIA Auto AS, AS Viking Motors, UAB Motus auto, Forum Auto SIA, Verte Auto SIA, TKM Auto OÜ, OÜ TKM Beauty, OÜ TKM Beauty Eesti, TKM Finants AS ning Rävala Parkla AS.

Tallinna Kaubamaja Grupi 2022. aasta konsolideeritud auditeeritud müügitulu oli 862,8 miljonit eurot. Teises kvartalis töötas grupi ettevõtetes keskmiselt 4656 inimest.