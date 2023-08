Toidu hinnad on saavutanud stabiilsuse, uus kasv tuleb käibemaksu tõusuga

Kui võrrelda toidu hindasid eelmise aastaga, siis on need selgelt praegu langemas, ütles ERR-ile Prisma sortimendi- ja hankedirektor Kaimo Niitra:

"Kui rääkida kogu toidukaubandusest kokkvõttes, siis jah, sellist suurte sammudega tõusu enam oodata ei ole. Teatud stabiilsus on saavutatud, hinnakonkurents turul on kõva, jälgitakse üskteist, reageeritakse vastavalt sellele, " rääkis Niitra. "Aga me peame ikkagi meeles pidama väiksemaid-kitsamaid kategooriaid ka, kus paratamatult veel hinnasurve on suur ja hinnalangust niipea oodata ei ole."

Suur on hinnasurve endiselt näiteks sealihale, mille hinda mõjutab nii seakatk, aga ka see, et sisenõudlust Eestis olevad sealihakasvatused ära ei rahulda.

Lidli kommunikatsioonijuht Katrin Seppel ütles, et kui arvestada seda, mis toimub maailmaturul, siis sajaprotsendilist hinnastabiilust Eestis toiduainete hinnad veel saavutanud ei ole:

"Me näeme siin siiski mõningaid kõikumisi, aga viimase aja tähelepanekud on näidanud, et kindlasti piimatoodete hind on langenud ja samuti me oleme tähele pannud, et teravilja hind on langenud, kuid kõikide nende hinnalanguste mõju jõuab pikemaajaliselt tarbijani," rääkis Seppel.

Võrreldes aastataguse ajaga on praeguseks soodsamaks muutunud toiduõli, jahutooted ja kohv.

Maxima ostuosakonna juhi Matthias Jaaksoo sõnul on Eesti turul toimuv hindade langus ja stabiliseerumine seotud ka konkurentsiga, mis jaekettide vahel on tihe.

"Kui me räägime hinnalangusest, siis siin survestajaks täna tõenäoliselt on ikkagi jaeketid. Ka teised jaeketid on selge positsiooni võtnud, et need hinnad tuleks stabiliseerida ja teatud kategooriates alla saada. Tootjad siis toetavad seda protsessi oma võimaluste piires, aga selge, et meie turu olukord on niivõrd konkurentsitihe, et me väga palju neid hindu ikkagi langetame oma marginaali arvelt," ütles Jaaksoo.

Tarbija on endiselt aga hinnatundlik. Niitra sõnul on küll kliendikülastusi ehk grammi võrra rohkem kui eelmisel aastal, aga mahud ei ole veel eelmise aasta tasemele jõudnud.

Coop Eesti Keskühistu direktor Oliver Rist ütles, et kampaaniatoodete käive kasvab kiiremini, kui kasvab tavamüügi hinnas toodete käive. "See trend on jätkuv ja eks tarbija mõnevõrra ettevaatlikum ikka on," lisas ta.

Ka statistikaameti andmetel on viimase kolme kuu jooksul toiduainete hinnatõus raugenud.

Erinevate jaekettide esindajad on seda meelt, et sel aastal suuri hinnatõuse ei tule. Uuel aastal avaldab toiduhindadele oma mõju aga käibemaksu tõus.

"Toidukaupade müük on nii konkurentsitihe, et kindlasti jaekettidel ei ole võimekust seda kahe protsendipunktilist käibemaksutõusu niiöelda enda kattest ära teha. See ilmselt uuel aastal on ees ootamas," märkis Rist.

Käibemaks tõuseb 1. jaanuarist 20 protsendilt, kus see on olnud alates 2008. aastast, 22 protsendile. Toidu või tarbekaupadele Eestis käibemaksuerandeid ei ole.