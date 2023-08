USA lobigrupp: Huawei ehitab salaja Hiinasse kiibitehaseid

Huawei alustas eelmisel aastal kiipide tootmist ning saab Shenzheni linnalt ja Pekingilt umbes 30 miljardi dollari ulatuses toetust. Huawei omandas kaks tehast ja ehitab veel vähemalt kolme tehast, teatas Washingtonis baseeruv kaubandusühing Semiconductor Industry Association (SIA).

USA kandis Huawei musta nimekirja 2019. aastal ning Huawei ei tohi teha koostööd USA firmadega. Huawei ehitab aga rajatisi teiste firmade nime all ja võib nii piirangutest mööda hiilida. Huawei võib nii hankida kiipide tootmiseks vajalikke seadmeid.

Kiipide tootmiseks vajalike seadmete osas, kus vajalik on võime töödelda materjali paari aatomi paksuses mõõtkavas, on turuliider Hollandi ASML. Turul teevad ilma ka paar USA firmat.

Tööstuse ja Julgeoleku Büroo (BIS – The Bureau of Industry and Security) teatas, et jälgib olukorda ning on vajadusel valmis tegutsema. USA võimud on kandnud musta nimekirja kümneid Hiina firmasid. Nende hulgas Fujian Jinhua Integrated Circuit Co ja PXW, mis SIA väitel kuuluvad Huawei võrgustikku.

BIS asub USA kaubandusministeeriumi juures ja viib ellu ekspordi kontrolli ja litsenseerimist.

"Arvestades Huaweile, Fujian Jinhuale, PXW-le kehtestatud rangeid piiranguid, siis pole üllatav, et nad otsivad riigipoolset toetust, et arendada välja kodumaiseid tehnoloogiaid. BIS vaatab pidevalt läbi ja ajakohastab oma ekspordikontrolle ning ei kõhkle USA riikliku julgeoleku kaitsmiseks vajalike meetmete kasutusele võtmisest," teatas BIS.

Washington suurendab jõupingutusi, et piirata Pekingi ligipääsu tipptehnoloogiale. USA piiras juba eelmisel aastal kiipide eksporti Hiinasse. Washington muretseb, et Hiina võib kasutada USA tipptehnoloogiat sõjalistel eesmärkidel. Hiina firmad võivad aga osta vanema põlvkonna kiipide valmistamise seadmeid. Musta nimekirja kantud firmad, nagu Huawei, ei tohi ilma litsentsita hankida ka neid seadmeid.

USA tehnoloogia ligipääsu lõppedes on Hiinas riikliku rahastuse toel asutud arendama riigisiseseid alternatiive, mis ei ole küll nõnda kõrge tehnoloogilise tasemega. Samuti pole Hiina loobunud keerulisemate kiipide tootmise soovist.

Huawei ja teised Hiina firmad võivad nüüd kasutada vanema põlvkonna tehnoloogiaid, et arendada kodumaist pooljuhtide tootmist. Piisava kogemuse ja tootmismahu korral võib Huawei hakata lõpuks tootma ka kaasaegsemaid pooljuhte, vahendas Bloomberg.

SIA esindab maailma suurimaid kiibifirmasid. Nende hulgas on Intel, Samsung, TSMC. SIA ridadesse kuuluvad veel firmad, mis valmistavad kiipide tootmiseks vaja minevaid seadmeid, nagu Applied Materials Inc ja ASML.