Rubla kursi langus räsib Kesk-Aasia majandust

Venemaal teenivad raha miljonid inimesed, kes on pärit Kesk-Aasias asuvatest riikidest. Miljonid inimesed saadavad raha tagasi kodumaale, vahendas Rferl.

Viimased andmed näitavad, et Kesk-Aasias elavad inimesed saavad oma välismaal asuvatelt sugulastelt vähem raha kui eelmisel aastal. Kõrgõzstani keskpank teatas, et 2023. aasta juunis kanti riiki välismaalt üle 163,5 miljonit dollarit. 90 protsenti sellest summast pärines Venemaalt. Eelmisel aastal oli see summa ligi poole võrra suurem.

Kreml üritab rubla vabalangust peatada ja tõstis hiljuti järsult intressimäärasid. Venemaa keskpank tõstis 15. augustil baasintressimäära 3,5 protsendipunkti võrra 12 protsendini. Viimaste kuude jooksul on tõusnud ka nafta hind, rahvusvahelise energia võrdlusaluse Brenti toornafta hind oli kolmapäeval 83,52 dollarit barreli kohta.

Rubla pole siiski oma väärtust taastanud, kolmapäeval sai ühe dollari eest 94,50 rubla.

Venemaa kaubad muutuvad nüüd odavamaks ning need võivad Kesk-Aasia turu üle ujutada. Kesk-Aasia riigid muretsevad, et nõrk rubla kahjustab kodumaist tööstust.

64-aastane Kõrgõzstani päritolu Bakõtbek Usmanov on Venemaal töötanud juba 15 aastat. Viimase aasta jooksul on ta hoolikalt jälginud rubla kursi langust. Rubla on Kõrgõzstani somi suhtes langenud 28 protsenti. Usmanovi jaoks on see suur probleem, kuna ta on Kõrgõzstanis võtnud hüpoteeklaenu.

"Võib-olla pean ma nüüd 15 tundi päevas töötama ja leidma veel ühe töökoha. Tuleb töötada öösel. Kui tuleb uni, peseb külma veega nägu ja jätkab tööd. Mida teha? Mul on vaja laen tagasi maksta," kurtis Usmanov

Usmanov loodab nüüd, et kodumaa pangad pakuvad Venemaal töötavatele inimestele võlgade pikendamise võimalust.